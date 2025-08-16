Brasil vence no feminino e perde no masculino do basquete 3x3 do Pan Júnior

As seleções brasileiras de basquete 3x3 estrearam nesta sexta-feira (15), nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Em Assunção, no Paraguai, a equipe feminina venceu a Guatemala (21 a 8) e a masculina foi derrotada pelo Canadá (21 a 13).
O primeiro time a entrar em quadra foi o das meninas comandadas por Elen Rosa.
Com ampla superioridade e 54% de aproveitamento nos arremessos de quadra, o Brasil conquistou a primeira vitória no Grupo C, que ainda teve a vitória do México sobre a Guatemala, por 21 a 4.
A cestinha brasileira foi Vitória Moura (Paulistano-SP), que anotou nove pontos. Stephany Gonçalves (Paulistano) marcou cinco, Brenda Bleidão (AD Santo André-SP) fez quatro e Arianny (Fluminense-RJ) terminou com três pontos.
O Brasil voltará a jogar no sábado (16), às 12h, contra o México.
Time masculino é dominado pelo Canadá
Já a seleção masculina, treinada por Thiago de Sordi, fez um bom começo de jogo, mas acabou dominada pelo Canadá.
O grande destaque da partida foi o canadense Yohann-axel Sam. Ele marcou oito pontos, sendo duas bolas da linha de dois pontos.
No Brasil, Emanuel Fernandes (Flamengo-RJ) também fez oito. Gabriel Silva (Bahia-BA) anotou quatro e Arthur Santos (Praia Clube-MG) fez um. João Kopper (Caxias do Sul Basquete-RS) não pontuou em seus quatro arremessos tentados.
A seleção buscará recuperação no sábado, às 13h, contra Porto Rico, que estreou vencendo o Canadá por 21 a 20, com 10 pontos de Eddiean Tirado.