Brasil vence Guiné e está em segundo no Grupo D do Mundial sub-19 de Handebol masculino

Após um empate na estreia contra a Arábia Saudita (26 a 26), o Brasil conquistou sua primeira vitória no Campeonato Mundial sub-19 de Handebol masculino, que está sendo disputado no Egito.
Nesta quinta-feira (7), a seleção brasileira entrou em quadra e superou a equipe de Guiné por 35 a 28, em uma partida de muita intensidade e controle.
Com o resultado, o Brasil está na segunda posição do Grupo D e segue com chances de classificação para a segunda fase.
Destaques
O time brasileiro teve como artilheiros, o ponta esquerda Luis Filipi Pereira (Giuliano Handebol Clube-PI) e o pivô Diogo Pieper (Pinheiros-SP), que marcaram sete gols cada.
A seleção ainda contou com seis gols do ponta direita George Michael (Clube Português-PE) e quatro do armador central Marcos Vinícius (Pinheiros-SP).
Na última rodada, o Brasil vai enfrentar a líder invicta Islândia, que nesta quinta derrotou a Arábia Saudita (43 a 27). A partida está marcada para começar às 9h (de Brasília) desta sexta-feira (8).