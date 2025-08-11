Brasil vence a Tunísia e mantém invencibilidade no Mundial sub-21 de vôlei feminino

Brasil venceu todos os quatro jogos sem perder set. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei conquistou sua quarta vitória no Campeonato Mundial da categoria. Nesta segunda-feira (11), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão derrotou a Tunísia por 3 sets 0, parciais de 25/12, 25/11 e 25/8, em jogo que teve 1h12min de duração.

Com o resultado, o Brasil manteve a liderança do Grupo D, com 100% de aproveitamento e nenhum set perdido. Nas rodadas anteriores, a seleção havia derrotado a Bulgária, o Chile e a Tailândia.

Ainda pelo grupo brasileiro, o Japão também venceu seu terceiro jogo seguido, superando a Bulgária e a Tailândia bateu o Chile.

No encerramento da fase classificatória, o Brasil vai enfrentar o Japão. A partida acontecerá na terça-feira (12), às 9h (de Brasília).

Destaques

Central Luana entrou no jogo e marcou 7 pontos. Volleyball World / Divulgação

O bloqueio voltou a ser o ponto forte da seleção brasileira. Foram 12 pontos nesse fundamento contra apenas dois das tunisianas. Se nas rodadas anteriores, os erros incomodaram, diante das africanas eles foram mínimos: apenas quatro contra 16 da adversárias.

Wagão aproveitou o jogo e usou todo o grupo de jogadoras. Dessa forma, mesmo saindo do banco de reservas durante o segundo set, a oposta Larissa Brandão foi a principal pontuadora, com 11 acertos.

A ponteira Aline Segato fez 10 pontos e a oposta titular Rebeca terminou com nove.

Regulamento

Pelo regulamento da competição, as 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis integrantes cada, que jogam entre si na primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Confira outros resultados da quarta rodada:

Grupo A

Argentina 3 x 1 Vietnã - 10/25, 25/20, 25/15 e 25/15

Porto Rico 3 x 1 Canadá - 25/20, 28/26, 19/25 e 25/20

Sérvia 3 x 2 Indonésia - 25/21, 25/27, 25/23, 22/25 e 15/13

Grupo B

China 3 x 0 México - 25/16, 25/10 e 25/10

EUA 3 x 0 Croácia - 27/25, 25/17 e 25/15

Coreia do Sul 3 x 0 República Dominicana - 25/12, 25/20 e 25/15

Grupo C

Itália 3 x 0 Egito - 25/17, 25/13 e 25/18

Polônia 3 x 0 Argélia - 25/20, 25/17 e 25/13

República Tcheca 3 x 2 Turquia - 25/22, 26/24, 21/25, 22/25 e 15/8

Grupo D