Brasil vence a Tailândia e mantém invencibilidade no Mundial sub-21 de vôlei feminino

Helena foi maior pontuadora do jogo. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei conquistou sua terceira vitória no Campeonato Mundial da categoria. Neste sábado (9), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão derrotou a Tailândia por 3 sets 0, parciais de 25/13, 25/12 e 25/14, em jogo que teve 1h11min de duração.

Com o resultado, o Brasil manteve a liderança do Grupo D, com 100% de aproveitamento e nenhum set perdido. Nas rodadas anteriores, a seleção havia derrotado a Bulgária e o Chile.

Ainda pelo grupo brasileiro, o Japão também venceu seu terceiro jogo seguido, superando a Tunísia e o Chile venceu a primeira, diante da Bulgária.

Na quarta rodada, o Brasil vai enfrentar a Tunísia. A partida acontecerá no domingo (10), às 9h (de Brasília).

Destaques

Bloqueio foi a grande arma brasileira. Volleyball World / Divulgação

O bloqueio foi o ponto forte da seleção brasileira neste sábado. Foram 19 pontos nesse fundamento contra apenas dois das tailandesas.

No ataque, houve equilíbrio com 35 pontos a 31 para o Brasil, que marcou cinco pontos de saque contra nenhum das asiáticas. Se contra o Chile, o time brasileiro cometeu 19 erros, diante das tailandesas foram apenas seis.

A ponteira Helena, que disputou a Liga das Nações com a equipe adulta, foi o destaque da equipe com 18 acertos (14 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque); a oposta Rebeca marcou 15 vezes (13 de ataque, um de bloqueio e um de saque); e a central Juliana Palhano fez 10 pontos, sendo oito de bloqueio.

Regulamento

Pelo regulamento da competição, as 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis integrantes cada, que jogam entre si na primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Confira outros resultados da terceira rodada:

Grupo A

Argentina 3 x 1 Sérvia - 25/18, 25/21, 19/25 e 25/19

Porto Rico 3 x 2 Indonésia - 17/25, 28/26, 15/25, 25/23 e 17/15

Vietnã 3 x 1 Canadá - 25/19, 24/16, 25/19 e 25/5

Grupo B

China 3 x 0 República Dominicana- 25/11, 25/15 e 25/11

EUA 3 x 0 México - 25/19, 25/11 e 25/18

Coreia do Sul 3 x 2 Croácia - 10/25, 25/21, 16/25, 25/17 e 15/11

Grupo C

Itália 3 x 2 Polônia - 25/23, 25/16, 21/25, 19/25 e 15/4

Truquia 3 x 0 Egito - 25/14, 25/10 e 25/14

República Tcheca 3 x 0 Argélia - 25/22, 25/11 e 25/14

Grupo D

Chile 3 x 2 Bulgária - 26/24, 19/25, 22/25, 25/14 e 15/10

Japão 3 x 0 Tunísia - 25/18, 25/13 e 25/18