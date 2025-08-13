Brasil vence República Dominicana e vai às semifinais do vôlei feminino no Pan Júnior

Brasileiras perderam dois sets até o momento. Asuncion 2025 / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou invicta a fase classificatória dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta terça-feira (12), em Assunção, no Paraguai, o time comandado por Marcos Miranda derrotou a República Dominicana por 3 sets 1, parciais de 25/17, 25/23, 22/25 e 25/20, após 1h39min de partida e terminou na liderança do Grupo B.

O Brasil agora espera os jogos de quartas de final para conhecer sua próxima adversária. Assim como a equipe brasileira, a Argentina, campeã do Grupo A avançou direto para as semifinais.

Destaques

A partida contra as dominicanas foi marcada pelo excessivo número de erros das duas seleções. A equipe brasileira cometeu 24 contra 35 da dominicana.

Com 23 acertos, a oposta dominicana Alondra Tapia foi a maior pontuadora do jogo.