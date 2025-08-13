Brasil vence a Coreia do Sul e vai às quartas de final do Mundial sub-21 de vôlei feminino

Brasileiras comemoram vaga nas quartas. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei está classificada para as quartas de final do Campeonato Mundial da categoria.

Nesta quarta-feira (13), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão derrotou a Coreia do Sul por 3 sets 0, parciais de 25/23, 25/17 e 25/17, em jogo que teve 1h26min de duração, e agora vai encarar a Argentina.

Segundo colocado na fase classificatória, o time brasileiro se recuperou da derrota para o Japão (3 a 1), no encerramento da primeira etapa e conseguiu impor seu jogo ao time sul-coreano.

Com 15 pontos de bloqueio contra quatro, a seleção parou o veloz jogo das asiáticas.

Bloqueio brasileiro foi eficiente. Volleyball World / Divulgação

A ponteira Aline Segato marcou 15 vezes e foi a principal pontuadora do jogo, seguida pela oposta Rebeca, que fez 14, a central Giovana Guimarães com 11 e a ponta Helena, que marcou 10 pontos.

Outros jogos das oitavas de final:

China 3 x 0 Tailândia - 25/15, 25/18 e 25/19

Argentina 3 x 0 Coreia do Sul - 25/15, 25/13 e 25/19

Turquia 3 x 0 Sérvia - 25/14, 25/23 e 25/10

Bulgária 3 x 0 EUA - 25/23, 25/16 e 25/15

Japão 3 x 1 Croácia - 25/16, 22/25, 25/17 e 25/17

Itália 3 x 1 Indonésia - 25/12, 25/19, 21/25 e 25/13

Confrontos de quartas de final: