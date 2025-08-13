Brasil vence a Coreia do Sul e vai às quartas de final do Mundial sub-21 de vôlei feminino

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei está classificada para as quartas de final do Campeonato Mundial da categoria.
Nesta quarta-feira (13), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão derrotou a Coreia do Sul por 3 sets 0, parciais de 25/23, 25/17 e 25/17, em jogo que teve 1h26min de duração, e agora vai encarar a Argentina.
Segundo colocado na fase classificatória, o time brasileiro se recuperou da derrota para o Japão (3 a 1), no encerramento da primeira etapa e conseguiu impor seu jogo ao time sul-coreano.
Com 15 pontos de bloqueio contra quatro, a seleção parou o veloz jogo das asiáticas.
A ponteira Aline Segato marcou 15 vezes e foi a principal pontuadora do jogo, seguida pela oposta Rebeca, que fez 14, a central Giovana Guimarães com 11 e a ponta Helena, que marcou 10 pontos.
Outros jogos das oitavas de final:
- China 3 x 0 Tailândia - 25/15, 25/18 e 25/19
- Argentina 3 x 0 Coreia do Sul - 25/15, 25/13 e 25/19
- Turquia 3 x 0 Sérvia - 25/14, 25/23 e 25/10
- Bulgária 3 x 0 EUA - 25/23, 25/16 e 25/15
- Japão 3 x 1 Croácia - 25/16, 22/25, 25/17 e 25/17
- Itália 3 x 1 Indonésia - 25/12, 25/19, 21/25 e 25/13
Confrontos de quartas de final:
- Argentina x Brasil
- China x Itália
- Polônia ou Porto Rico x Bulgária
- Japão x Turquia