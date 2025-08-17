Brasil vence a Bulgária e garante a medalha de bronze no Mundial sub-21 de vôlei feminino

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei conquistou a medalha de bronze do Campeonato Mundial da categoria.
Neste domingo (17), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão venceu a Bulgária por 3 sets a 1 (25/19, 25/20, 14/25 e 25/21), em jogo que teve 2h09min de duração.
Esta foi a 15ª medalha do Brasil na história da competição, a quarta de bronze, repetindo as campanhas de 2009, 2013 e 2023. A seleção tem ainda seis títulos e cinco vices.
Para chegar ao pódio na Indonésia, a equipe brasileira disputou nove partidas e venceu sete. As únicas derrotas foram para o Japão, na primeira fase, e a Itália, na semifinal. Japonesas e italianas decidiram o título.
Destaques
Contra as búlgaras, que haviam sido batidas na estreia do campeonato por 3 a 0, o Brasil encontrou um adversário bem mais equilibrado, tanto que a diferença final de pontos foi de 89 a 85 para as brasileiras.
O bloqueio, que não teve bom desempenho na semifinal, voltou a ser destaque e contribuiu com 11 pontos. O passe brasileiro sofreu com o saque da Bulgária, que marcou nove aces ao longo da partida.
Com 24 acertos (20 de ataque e quatro de bloqueio), a oposto Rebeca foi o destaque da partida.
Já a ponteira Helena, que havia marcado apenas dois pontos contra a Itália, elevou o nível de seu jogo e terminou com 23, sendo 17 pontos de ataque, quatro de bloqueio e dois de saque.
Outro nome importante da seleção foi a ponta Aline Segato, que marcou 14 pontos.
A Bulgária, que lutava por sua primeira medalha na competição, teve como principal jogadora a oposto Iva Dudova, de 19 anos e 1m98cm de altura, que marcou 20 pontos.
Veja as medalhistas:
Opostas:
- Larissa Brandão - Georgia Tech University (EUA)
- Rebeca Viana - Osasco Vôlei (SP)
Levantadoras:
- Amanda Mutuano - Sesi Vôlei Bauru (SP)
- Ana Berto - Osasco Vôlei (SP)
Ponteiras:
- Aline Segato - Paulistano/Barueri (SP)
- Helena - Sesc RJ/Flamengo (RJ)
- Isa Rocha - Sesi Vôlei Bauru (SP)
- Vittória Kuehne Sesc RJ/Flamengo (RJ)
Centrais:
- Giovana Guimarães - Minas Tênis Clube
- Juliana Palhano - Paulistano/Barueri (SP)
- Luana Kuskowski - Oregon University (EUA)
Líbero:
- Sofia Will - Sesi Vôlei Bauru (SP)