Brasil vence a Argentina e é semifinalista do Mundial sub-21 de vôlei feminino

Brasileiras comemoram vaga na semifinal. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei está classificada para as semifinais do Campeonato Mundial da categoria.

Nesta sexta-feira (15), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão derrotou a Argentina por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/18 e 25/14, em jogo que teve 1h28min de duração, e agora vai encarar a Itália, por uma vaga na decisão. O jogo acontecerá no sábado (16), às 3h (de Brasília).

O clássico sul-americano foi dominado pelo Brasil, que voltou a mostrar força no bloqueio e com 14 pontos parou as tentativas de ataque das argentinas. Mais uma vez, as meninas brasileiras cometeram menos erros, 12 contra 22 das adversárias, para fechar o jogo e seguir na briga para quebrar um jejum de 18 anos sem vencer o torneio.

Destaques

Aline Segato foi maior pontuadora do jogo. Volleyball World / Divulgação

A ponteira Aline Segato marcou 13 pontos, todos no ataque, e foi a principal pontuadora do jogo. A oposta Rebeca, com nove de ataque e três de saque veio a seguir.

Já a levantadora Ana Berto ainda se destacou nos bloqueios e marcou quatro pontos neste fundamento.

Outros jogos das oitavas de final: