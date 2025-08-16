Brasil vence a Argentina e é ouro no handebol feminino do Pan Júnior

Brasileira ganharam título com 100% de aproveitamento. Miriam Jeske / COB/Divulgação

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

Nesta sexta-feira (15), em Assunção, no Paraguai, o Brasil derrotou a Argentina por 22 a 19 e evitou que as rivais repetissem o título de Cali em 2021.

Esta foi a quinta vitória do time brasileiro na competição e a segunda sobre as argentinas, após o 21 a 18 da fase classificatória.

O primeiro tempo foi dominado pela equipe brasileira, que fez 15 a 8. Mas a Argentina reagiu na etapa final e ameaçou o ouro da seleção.