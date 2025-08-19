Brasil vai sediar o maior Mundial de Ginástica Rítmica da história

Pôster promocional do Mundial no aeroporto do Galeão. Andre Silva / Agencia RBS

O 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica começa na quarta-feira (20), no Rio de Janeiro, e promete ser o maior da história.

Pelos números já é a maior edição da história, com recorde de 76 países participantes contra 62, que estiveram em Valencia, na Espanha, em 2023. Serão 36 conjuntos e 111 atletas individuais competindo até o domingo (24).

Esta é a primeira vez que a América do Sul sedia a competição que terá todas as grandes estrelas da modalidade presentes, como a alemã Darja Varfolomeev, campeã olímpica em Paris e que no último Mundial ganhou todas as cinco medalhas de ouro em disputa.

O Brasil terá Bárbara Domingos, finalista em Paris, e Geovanna Santos, nas disputas individuais, mas a grande aposta está no conjunto, que no Mundial de Valencia ficou em quarto lugar e por detalhe não conseguiu uma inédita medalha para a ginástica rítmica do País.

Para sediar a competição, o governo do Rio de Janeiro investiu cerca de R$ 15 milhões.

Valores investidos

Mas para ser postulante a sede, o Brasil precisou pagar para a Federação Internacional de Ginástica (FIG) uma taxa de R$ 2,2 milhões, além de uma espécie de caução de R$ 335 mil. Todo esse valor deveria ter sido pago à vista até o final de 2023, mas, sem a quantia, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) parcelou os valores e encerrou os pagamentos em junho deste ano.

Os valores foram arrecadados com parceiros, como a Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que contribuiu com R$ 1 milhão e a Caixa Econômica Federal, patrocinadora da entidade, com R$ 550 mil, além do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Ministério do Esporte, R$ 500 mil cada, auxiliaram para que tudo fosse quitado.