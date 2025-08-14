Brasil vai à final do vôlei feminino no Pan Júnior

Brasileiras têm quatro vitórias no torneio. Miriam Jeske / COB/Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei está na decisão dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta quinta-feira (14), em Assunção, no Paraguai, o time comandado por Marcos Miranda voltou a derrotar a República Dominicana e agora espera a definição da outra semifinal, entre Argentina e México, para conhecer o adversário na luta pelo ouro.

O confronto com as dominicanas havia fechado a fase classificatória, com vitória brasileira por 3 a 1. Nesta quinta, apesar de dificuldades no set inicial, quando liderou em 17-13, levou a virada e chegou a ter 20-17 contra, o Brasil conseguiu retomar a liderança e fechar a primeira parcial em 25 a 22.

Nas duas outras parciais, o domínio brasileiro foi absoluto e as parciais de 25/19 e 25/13, determinaram a vitória por 3 a 0 em 1h11min de jogo.

O grande nome da vitória brasileira foi a ponteira Maria Clara Andrade, maior pontuadora da partida, com 19 acertos (15 de ataque, três de bloqueio e um de saque).

A oposta Jaqueline Schmitz e a ponta reserva Camilly Salomé terminaram com 11 pontos, cada.