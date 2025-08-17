Brasil perde para o Paraguai e termina em quarto no basquete 3x3 feminino do Pan Júnior

Brasileiras fizeram boa campanha. Grazie Batista / Divulgação/COB

Em Assunção, no Paraguai, neste domingo (17), as meninas brasileiras perderam para o Canadá (13 a 10), na semifinal, e foram superadas pelo Paraguai (16 a 15), na disputa da medalha de bronze. A seleção brasileira feminina de basquete 3x3 terminou na quarta posição nos Jogos Pan-Americanos Júnior.

O primeiro confronto com as canadenses foi totalmente dominado pelas adversárias, mesmo com a pequena reação brasileira no minuto final.

Com cinco pontos, Mackenzie Smith foi a cestinha da partida e do Canadá. No Brasil, Vitória Moura marcou quatro pontos.

Confronto pela medalha de bronze

Na disputa do bronze, as duas seleções se alternaram na liderança do placar. Mas o Brasil chegou a ter pontos de vantagem (13 a 10) quando restava 2min53seg para o término do confronto.

O Paraguai reagiu e conseguiu virar em 14 a 13, em uma bola de dois de Manuela Ramírez a 28 segundos do fim. A equipe brasileira empatou em 14 a 14, com Arianny, a nove segundos do término dos 10 minutos regulamentares, e ainda teve um arremesso desperdiçado por Stephany Gonçalves no estouro do cronômetro.

Na prorrogação, Arianny colocou o Brasil na frente (15 a 14), mas Ana Brítez converteu dois arremessos para garantir a vitória paraguaia por 16 a 15 e um lugar no pódio.

