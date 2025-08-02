Brasil perde para a Polônia e vai disputar o bronze na Liga das Nações de vôlei masculino

Brasil, de Lukas Bergmann, foi superado em três sets. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei vai disputar a medalha de bronze da Liga das Nações. Neste sábado (2), em Ningbo, na China, o time dirigido por Bernardinho perdeu a semifinal para a Polônia por 3 sets a 0, parciais de 28/26, 25/19 e 25/21, em uma hora e 27 minutos de partida.

O Brasil decidirá o terceiro lugar contra a Eslovênia, que na outra semifinal foi derrotada pela Itália por 3 a 1 (25/22, 22/25, 25/21 e 25/18). A partida está marcada para o domingo (3), às 4h (de Brasília).

Clássico mundial

As duas seleções antes da partida em Ningbo. Volleyball World / Divulgação

Brasil e Polônia se tornou um dos principais clássicos do vôlei na última década, com direito a duas finais de Campeonato Mundial vencidas pelos poloneses.

Invicta há 11 jogos, a seleção brasileira foi à quadra com o levantador Fernando Cachopa, o oposto Alan, os ponteiros Lucarelli e Lukas Bergmann, os centrais Judson e Flávio e o líbero Maique.

Saque polonês faz a diferença

A partida começou com a Polônia errando o saque. Mas a tentativa de Fornal já dava mostras de que o objetivo polonês era desestabilizar o passe brasileiro.

Os dois times se alternaram na troca de pontos e liderança do marcador até os europeus escaparem em 10-8, mas com um belo ataque de Alan e dois aces de Cachopa, o Brasil virou em 11-10.

Sem deixar de forçar o saque, os poloneses retomaram o controle e num ace de León voltaram a ter dois pontos (15-13) de vantagem.

Fornal é um dos destaques da Polônia. Volleyball World / Divulgação

A seleção passou a cometer erros consecutivos e quando a diferença chegou a cinco (19-14), Bernardinho pediu seu segundo tempo na partida. A esta altura, com Darlan no lugar de Alan e Arthur Bento na vaga de Honorato, a seleção buscava alternativas.

Os poloneses comandados por Sasak chegaram a 22-17 e então o Brasil iniciou uma grande reação com Cachopa sacando e forçando erros de passe de León, que acabou substituído, após errar ataque e o placar ficar igualado em 22 a 22.

Com as equipes trocando pontos, a Polônia teve quatro set points, até fechar, incluindo um desafio favorável ao time brasileiro. No final, um contra-ataque de León definiu o 28 a 26, após 30 minutos. Sasak marcou sete pontos na parcial.

Brasil muda, mas saque polonês segue eficiente

Passe brasileiro sentiu o forte saque polonês. Volleyball World / Divulgação

Bernardinho fez duas trocas no time titular para o começo do segundo set, e Darlan e Arthur Bento permaneceram em quadra.

O início foi animador, com o bloqueio de Flávio em Nowak. Mas o saque polonês seguiu fazendo estragos e, num ace de León, a equipe europeia abriu três pontos (6-3). A Seleção tentou reagir e encostou em 6-7, com ponto de saque de Darlan e empatou com um bloqueio sobre Fornal.

Líder do ranking mundial e atual campeã europeia e vice olímpica, a Polônia manteve seu plano de jogo, forçando saque e buscando o oposto Sasak.

Com um grupo renovado, o Brasil sentiu a falta de experiência e seguiu cometendo erros. Arthur Bento atacou para fora e os poloneses passaram a ter quatro pontos (12-8) de vantagem.

O domínio polonês prosseguiu e num ace de Kochanowski, a equipe dirigida por Nikola Grbic fez 21-16. No final, Judson pisou na linha ao sacar e deu de graça o ponto que definiu a vitória polonesa por 25 a 19 no segundo set.

Bernardinho faz novas trocas

Remanescente do time campeão olímpico em 2016, Lucarelli se recuperou de lesão para jogar a Liga. Volleyball World / Divulgação

Com 2 a 0 contra, Bernardinho voltou a mudar a equipe e iniciou o terceiro set com Lukas Bergmann no lugar de Lucarelli e Matheus Pinta substituindo Judson.

A Polônia seguiu igual e logo fez 5-3, mas o Brasil conseguiu empatar em 6-6. Porém, os poloneses seguiram liderando e ainda se deram ao luxo de preservar Fornal, que havia sentido o tornozelo durante a parcial anterior.

O Brasil ainda buscou reagir em uma boa sequência de saques de Pinta, mas os poloneses não deram espaço e fecharam o jogo em 25 a 21, em erro de saque de Darlan, garantindo vaga na decisão, no domingo, diante da Itália às 8h (de Brasília).

Destaques

Mesmo iniciando no banco de reservas, Darlan foi o destaque do Brasil com 16 pontos. Ele foi o único jogador da seleção a marcar 10 ou mais pontos. Flávio fez seis e Fernando Cachopa e Arthur Bento terminaram com quatro.

— Sabíamos que seria difícil. Estamos em um processo de reconstrução, Nós vínhamos bem, mas hoje deixamos a desejar. Mas o jogo de hoje já foi e agora é focar no amanhã (disputa do bronze), porque sair com um medalha será muito importante — disse Darlan ao canal Sportv.