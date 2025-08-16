Brasil perde para a Itália e vai disputar a medalha de bronze no Mundial sub-21 de vôlei feminino

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei vai disputar a medalha de bronze do Campeonato Mundial da categoria.
Neste sábado (16), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão foi derrotada pela Itália por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/21 e 25/19, em jogo que teve 1h24min de duração, e agora vai encarar a Bulgária, por um lugar no pódio. O jogo acontecerá no domingo (16), às 6h (de Brasília).
Esta foi a segunda derrota do Brasil, em oito jogos no torneio. A anterior havia sido para o Japão, na fase classificatória. As japonesas, aliás, vão decidir o título contra as italianas, após vencerem as búlgaras por 3 a 0 (25/17, 25/18 e 25/13).
O confronto com a Bulgária não é inédito para o time brasileiro, que estreou na competição vencendo a equipe europeia por 3 a 0.
O jogo
A Itália conseguiu conter o ataque brasileiro e anotou 12 pontos de bloqueio contra seis. Instáveis, as atacantes da seleção marcaram apenas 25 contra 45 pontos das italianas, que ainda contaram com 22 erros do Brasil.
Com 13 acertos, cada uma, as ponteiras Nicole Piomboni e Teresa Bosso foram as principais pontuadoras da partida.
Outras três italianas se destacaram em quadra. A oposto Merit Adigwe, que fez 12 pontos, e as centrais Dalila Marchesini (1m88cm) e Linda Manfredini (1m88cm), que marcaram 12 e 11 pontos respectivamente.
No Brasil nenhuma jogadora chegou a dois dígitos na pontuação e quem mais se aproximou foi a oposto Rebeca, que marcou nove vezes.