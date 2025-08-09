Brasil perde para a Islândia e vai disputar o torneio de consolação do Mundial sub-19 de Handebol masculino

Brasil foi derrotado por 25 a 19. International Handball Federation / Divulgação

O empate cedido na estreia, contra a Arábia Saudita (26 a 26), no último segundo, cobrou um preço caro para a seleção brasileira, que participa do Campeonato Mundial sub-19 de Handebol masculino, que está sendo disputado no Egito.

Neste sábado (9), o Brasil foi à quadra para encarar a Islândia, no encerramento do Grupo D, e acabou derrotado por 25 a 19, finalizando a campanha com três pontos e saldo positivo de um gol.

No outro jogo da chave, a Arábia Saudita goleou a Guiné por 48 a 25 e encerrou com os mesmos pontos, mas um saldo positivo de sete gols, garantindo a segunda vaga. A Islândia, com três vitórias foi a primeira colocada.

Agora, o Brasil vai disputar o torneio consolação, chamado de Copa do Presidente, que vai definir as posições do 17º ao 32º lugar. O time dirigido por Giuliano Martins terá como adversários no Grupo 2, as equipes da Croácia e da Argélia, além de Guiné. Como o resultado da fase anterior é levado para a nova etapa, a seleção já tem a vitória sobre guineenses (35 a 28) computada.

O primeiro jogo será disputado nesta segunda-feira (11), às 9h (de Brasília) diante da Argélia.

Destaques

Armador-esquerdo Brayan Burchling marcou dois gols. International Handball Federation / Divulgação

O Brasil fez um bom enfrentamento com a Islândia, uma das potências da modalidade e terminou o primeiro tempo de 30 minutos, perdendo por apenas dois gols (12 a 10). Os islandeses foram mais sólidos na etapa final e ampliaram a diferença para sete. o que acabou pesando no desempate.