Brasil-Pel recebe proposta milionária de investidores e fica próximo de virar SAF

Projeto prevê a revitalização do estádio Bento Freitas. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil-Pel recebeu na noite da última quinta-feira (28) uma proposta para aquisição de 90% das ações da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O documento foi apresentado pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador Emerson Ferreira da Rosa, e pelas empresas VEX Capital e Greenfield Partners.

A oferta prevê investimentos de R$ 141,1 milhões em dez anos, além da construção de um novo centro de treinamento, modernização do estádio Bento Freitas e aportes no futebol profissional e nas categorias de base. A dívida reconhecida no processo de recuperação judicial – R$ 21,1 milhões – também será assumida pelo Consórcio.

O clube manteria 10% das ações, com direito de veto sobre o patrimônio imaterial.

– A proposta será avaliada e discutida com o consórcio e, posteriormente, seguirá para análise do Conselho Deliberativo do clube, instância responsável por deliberar sobre o aceite ou não do documento. Em caso de aprovação, será encaminhada para votação em Assembleia Geral – destacou a direção xavante em comunicado oficial.

O clube frisou ainda que o recebimento da proposta não significa a efetivação imediata da SAF, já que o processo envolve análises técnicas e jurídicas antes de qualquer decisão final.

Próximos passos

Agora, a proposta do Consórcio Xavante será submetida ao Conselho Deliberativo. Caso seja aprovada, a decisão final caberá aos sócios aptos a votar em Assembleia Geral.

Se o negócio avançar, o Brasil-Pel poderá se tornar o primeiro clube da região sul a adotar o modelo de SAF em meio a um processo de recuperação judicial.

Recuperação judicial abriu caminho

O avanço para a possível transformação em SAF só foi possível após a Justiça aprovar, na última segunda-feira (25), o pedido de recuperação judicial do Brasil-Pel. A decisão suspendeu execuções contra o clube e garantiu um prazo de 60 dias para apresentação do plano de reorganização financeira.

Com o ambiente seguro, os investidores puderam avançar com a formalização da proposta.