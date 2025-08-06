Brasil-Pel anuncia pedido de recuperação judicial

Estádio Bento Freitas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Brasil-Pel anunciou, nesta quarta-feira (6), que uma reunião na segunda (4) definiu pelo ingresso do clube em processo de recuperação judicial.

Conforme a imprensa de Pelotas, a decisão seria uma das condições para uma eventual entrada de investidores para a compra da SAF do Xavante.

"Essa medida integra um amplo plano de reorganização financeira iniciado em 2024, em resposta às dificuldades acumuladas ao longo dos últimos anos. Mais do que um instrumento legal, representa uma oportunidade concreta para reorganizar o clube sobre bases sólidas, respeitando sua tradição e projetando um futuro mais equilibrado e promissor", diz a nota publicada na conta do Brasil-Pel no Instagram.

O clube pelotense convivia com problemas financeiros nas últimas temporadas. A recuperação judicial permite que o clube renegocie suas dívidas com credores, sob supervisão do Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que mantém suas operações.

O Xavante encerrou sua participação na Série D deste ano no último dia 27, com vitória contra o Barra, em Santa Catarina. O Brasil-Pel ficou na sexta posição, com 16 pontos, mas não conseguiu a classificação para a segunda fase.

Confira a nota na íntegra: