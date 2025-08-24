Brasil fica de fora do pódio nas cinco fitas no Mundial de Ginástica Rítmica; China é bicampeã

Após a conquista da inédita medalha de prata no conjunto geral, a seleção brasileira de ginástica rítmica voltou à quadra, neste domingo (24), para a disputa da final das cinco fitas do Campeonato Mundial, que acontece no Rio de Janeiro.
Segundo lugar na fase eliminatória, com 27.400, contra 27.750 da Bulgária, a equipe do Brasil mais uma vez contou com o calor do público que lotou a Arena Carioca 1.
Como foi a final
Líder da primeira fase, a equipe búlgara foi a primeira a se apresentar e perdeu três pontos em relação ao primeiro dia. Com 24.750, as búlgaras passaram a ter que contar com erros das outras sete finalistas para brigar por medalha.
O Uzbequistão, oitavo nas classificatórias, veio a seguir e obteve 22.450, resultado bem inferior ao que havia conseguido na eliminatória.
A torcida brasileira esquentava o clima nas arquibancadas. A Polônia foi a terceira equipe a se exibir e garantiu 22.500, também ficando de fora da briga pelo pódio.
E mais uma vez a Arena Carioca 1 se transformou em Maracanã. Aos gritos de "Brasil, Brasil!" e "Olêlê, Olalá, as Leoas vem aí e o bicho vai pegar", a equipe de Duda Arakaki, Nicole Pircio e Sofia Madeira, remanescentes dos últimos ciclos olímpicos e as estreantes Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves pisou o tapete.
Quarta no último Mundial nesta prova, a seleção brasileira buscava exorcizar o fantasma de ter perdido aquele pódio de 2023, nos critérios de desempate.
Mas a exibição ficou abaixo das classificatórias, com mais erros do que o esperado, e a nota 22.850 foi 4.550 pontos inferior, inviabilizando a chance brasileira.
A frustração era visível nas técnicas Camila Ferezin e Bruna Rosa e também nas atletas, já que o Brasil tinha grande expectativa de nova medalha.
Os principais rivais, Japão, Israel, China e Espanha ainda iriam se apresentar. Campeãs do conjunto geral, as japonesas receberam 26.650 e assumiram a liderança, superando Bulgária e Brasil.
Israel também teve decréscimo de nota em relação às eliminatórias, mas com 25.300 assumiu o segundo lugar, atrás do Japão, e tirando do Brasil as chances de pódio.
Campeã mundial do conjunto cinco fitas em 2023, a China foi a penúltima equipe a se apresentar e a primeira a subir a nota. Com 27.550, as chinesas superaram as japonesas e ficaram perto do bicampeonato, que só poderia ser evitado pela Espanha.
Vice na edição anterior, a equipe espanhola somou 25.950 e garantiu o bronze, superando Israel.
Confira o resultado final
- Ouro: China - 27.550 ;
- Prata: Japão - 26.650;
- Bronze: Espanha - 25.950;
- 4: Israel - 25.300;
- 5: Bulgária - 24.750;
- 6: Brasil - 22.850;
- 7: Polônia - 22.500;
- 8: Uzbequistão - 22.450.
*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).