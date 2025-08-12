Brasil fatura três ouros e uma prata no tiro com arco no Pan Júnior

No encerramento das provas do tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Júnior, o tiro com arco garantiu ao Brasil mais quatro medalhas, sendo três de ouro e uma de prata em cinco disputas realizadas.
O primeiro ouro brasileiro veio no arco composto masculino com Rafael Magalhães. Na final, ele venceu o mexicano Lot Maximo Méndez por 144 a 142.
A campanha do atleta do Pampulha Iate Clube (MG) até a final teve vitórias sobre o paraguaio Ivan Romero, o colombiano Sebastian Villegas e o guatemalteco Esteban Tillit.
Ouro por equipes
Na final por equipes masculinas do arco recurvo, Leonardo da Silva Olveira e Miguel Pereira, que competem pelo Dispara Brasil, de Maricá (RJ) derrotaram a parceria Ian Pablo Allen e Christian García, da Guatemala, por 6 a 0, e confirmaram o segundo ouro brasileiro.
A dupla brasileira chegou à decisão, com vitórias sobre a Argentina (5 a 1) e a Colômbia (6 a 0).
Ouro no recurvo feminino
O Brasil poderia ter ficado com duas medalhas no individual do arco recurvo feminino, mas acabou com um ouro e uma quarta posição.
A medalha de campeã ficou com Isabelle Trindade. Na decisão, vitória por 6 a 2 sobre a canadense Janna Hawash.
Isabelle, 19, é atleta da Escola de Arqueiros Renato Emílio (RJ) e nas eliminatórias bateu Katherin Urrego, da Colômbia, a canadense Kylie Oliver e a argentina Alma Pyuo, na semifinal.
Quem poderia ter ficado com o bronze foi Sophia Batista (Dispara Brasil), que enfrentou Puyo na disputa pela terceira posição, mas acabou superada por 6 a 0.
Prata no recurvo feminino por equipes
Antes das disputas individuais do recurvo feminino foram disputadas as finais por equipes, e Isabelle Trindade e Sophia Batista faturaram a prata.
O confronto final diante das Naomi Aguilar e Angela Ruiz, que venceram por 5 a 4 e levaram o ouro.