Brasil estreia com goleada no handebol feminino do Pan Júnior

Raquel marcou cinco gols no jogo. Fede Pancaldi / Handball Sur y Centro América/Divulgação

A seleção brasileira feminina de handebol estreou com uma ótima vitória nos Jogos Pan-Americano Júnior. Neste domingo (10), na Arena SND, em Assunção, no Paraguai, o Brasil derrotou o México por 43 a 15, em jogo válido pelo Grup A.

O time brasileiro dominou o confronto e foi para o intervalo vencendo por 21 a 8. Na etapa final, o placar de 22 a 7 confirmou a vitória e a liderança da chave, que ainda tem Argentina e Cuba.

A ponta-esquerda Nhauanny de Castro (Pinheiros-SP) foi a artilheira do jogo com oito gols marcados. Já a armadora esquerda Raquel Cardoso e a ponta-direira Ana Karolina, ambas do Clube Português-PE, e Yasmin Ferreira (São José Handebol-SP) terminaram com cinco gols cada.