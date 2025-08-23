Brasil encerra Pan Júnior na liderança do quadro de medalhas

Brasileiros lideraram o quadro de medalhas. Marina Ziehe / Divulgação/COB

As competições dos Jogos Pan-Americanos Júnior foram encerradas neste sábado (23), e o Time Brasil terminou na liderança do quadro geral de medalhas, assim como havia ocorrido na primeira edição do evento, em 2021, em Cáli, na Colômbia.

Neste ano, em Assunção, no Paraguai, foram 175 pódios, com 70 ouros, 50 pratas e 55 bronzes, superando as 164 medalhas (59 de ouro) de quatro anos atrás.

Os atletas brasileiros garantiram 25 medalhas, entre sexta-feira (22) e sábado, sendo sete de ouro, 11 de prata e sete de bronze.

Além das medalhas, o Pan Júnior serviu para classificação de algumas modalidades para os Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima. Estavam em jogo 216 possibilidades de vagas diretas.

O Brasil foi o país que mais classificou, com 48 vagas diretas para o Pan adulto e 108 atletas garantidos.

— Esse tipo de competição está totalmente alinhada ao nosso discurso. Quanto mais competições tivermos para os jovens, mais conseguiremos propagar essa ideia de nação esportiva no Brasil. E a gente vem para Assunção, consegue melhorar o resultado num momento em que os Estados Unidos, uma nação esportiva, vem com 50% a mais de atletas e o Canadá, outra nação esportiva, com três vezes mais atletas que em Cali. Então, quando conseguimos melhorar o resultado mesmo diante desses países que já têm esse conceito de nação esportiva enraizado, nos mostra que a gente tem um caminho por aí —avaliou presidente do COB, Marco La Porta.

Confira as últimas medalhas do Brasil:

Levantamento de Peso - 1 ouro e 1 bronze

Matheus Pessanha levou o ouro na categoria até 98kg. Ele ainda bateu o recorde do Pan-Americano Júnior do arremesso até 110kg ao levantar 212kg. No arranque, ele levantou 168kg, somando 380kg no total. Com a conquista, Matheus ainda garantiu a vaga no Pan de Lima 2027.

E a última medalha do Brasil no evento veio com Cristhian Izaias (+98kg). Ele garantiu o bronze, com 155kg no arranco, 201kg no arremesso e 356kg no total.

Ginástica Artística - 2 bronzes

Isabel Aguilar levou bronze na trave. Ana Patricia / Divulgação/COB

Isabel Aguilar levou o bronze na trave ao somar 12.266 pontos. Francine Oliveira ficou em quarto lugar.

Na barra fixa, Pedro Silvestre fez uma série limpa e alcançou 12.800 pontos, conquistando a medalha de bronze.

Patinação Artística - 2 ouros e 2 pratas

Erik Leite conquistou a medalha de ouro no programa livre masculino e ainda conseguiu uma dobradinha com a prata na dança solo ao somar 77.76 pontos.

No feminino, Lia Iwazaki foi campeã na dança solo e Laura Olympio conquistou a medalha de prata no programa livre.

Atletismo - 1 ouro, 4 pratas e 1 bronze

O revezamento 4x100 masculino foi ouro. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

O ouro foi conquistado pelo revezamento 4x400m masculino. Matheus Lima, Vinicius Galeno, Jadson Lima e Elias dos Santos.

Mateus de Alencar conquistou a prata na prova de 3.000m com obstáculos. No salto triplo, Felipe Izidoro também conquistou a segunda colocação.

No salto com vara, Andreas Kreiss conquistou mais uma medalha de prata. A última medalha prateada veio com Thiago Ornelas nos 110m com barreiras.

A medalha de bronze foi conquistada por Matheus Torres no lançamento de disco.

Nado Artístico - 1 bronze

Bernardo Silva e Eduarda Mattos conquistaram a medalha de bronze no dueto misto livre.

Karatê - 2 pratas e 1 bronze

Lucas Menezes conquistou a medalha de prata no Kumite até 75kg masculino. Na final, ele enfrentou o Venezuelano Jesus Castro, que acabou com a medalha de ouro.

Maria Isabel Simarro também ficou com a segunda colocação na categoria Kumite até 61kg feminina. Na final, foi superada pela mexicana Ana Herrera.

Letícia de Almeida ainda conquistou a medalha de bronze na categoria até 55kg feminina. Na semifinal, ela foi superada pela peruana Sofia del Pilar.

Wrestling - 1 prata e 1 bronze

Max França (E) foi bronze. Grazie Batista / Divulgação/COB

No estilo livre de 125kg, Gabriel Silva chegou à final, mas foi superado pelo estadunidense Lucas Stoddard.

Na disputa pelo bronze da categoria de 86kg, Max França derrotou o colombiano Juan Cardozo.

Vôlei masculino- ouro

Võlei ganhou ouro em cima da Argentina. Miriam Jeske / Divulgação/COB

Na final do vôlei masculino, a seleção brasileira venceu a Argentina em jogo emocionante definido no tie break. As parciais foram de 22/25, 25/15, 22/25, 27/25 e 15/3.

Vôlei de praia - prata

Na praia, o time formado por Johnatan e Isaac foi superado na final pelos estadunidenss Basey e Hurst por 2 sets a 1 (21/11, 16/21 e 15/7), e conquistaram a medalha de prata.

Handebol masculino - ouro

Handebol garantiu vaga no Pan de 2027. Ana Patricia / Divulgação/COB

A seleção de handebol masculino venceu a Argentina na final por 29 a 27 e levou o ouro. O time encerrou a competição invicto.

Canoagem - 1 ouro e 1 prata

Mateus Nunes e Lucas Santos fizeram o garantiram a medalha de ouro no C2 500 metros masculino.