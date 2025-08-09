Brasil encerra campanha no Mundial sub-14 de tênis com vitória no feminino e derrota no masculino

A equipe feminina do Brasil. CBT / Divulgação

O Brasil encerrou neste sábado (9) sua participação no Campeonato Mundial para tenistas de até 14 anos, torneio que reúne as principais equipes do mundo em Prostejov, na República Tcheca. No feminino, a seleção acabou com a 13ª posição, enquanto no masculino o time fechou na 16ª e última colocação.

Neste sábado, as meninas venceram a Colômbia por 2 a 0. O confronto feminino foi decidido em dois jogos de simples, sem necessidade da partida de duplas.

A paranaense Flavia Cherobim garantiu o primeiro ponto ao derrotar Sara Avellaneda por 2 a 0 (6/2 e 6/1), enquanto Eduarda Gomes, também do Paraná, definiu a série ao bater Laura Villamil por 6/3, 6/7 e 10-8

Meninos terminam em último

Equipe masculina. CBT / Divulgação

Já os meninos acabaram perdendo para a Áustria por 2 a 1.

O mineiro Henrique Custódio foi superado no primeiro jogo, por Luca Sageder, que fez 6/3 e 6/2, mas o paulista Miguel Ferraz venceu Jacob Mittermayr por 6/3 e 6/1 empatou o confronto.

A definição foi para as duplas e Mittermayr e Fabian Lietner derrotaram Ferraz e Custodio por 2 a 1, com parciais de 7/6, 3/6 e 10-5.

França é campeã masculina e EUA ficam com título feminino

Samuel Dakesslan comemora título para os franceses. Srdjan Stevanovic / ITF

A França levou o título masculino ao derrotar os Estados Unidos por 2 a 0.

Mario Vukovic fez 6/1 e 6/2 sobre Indra Vergne e Samuel Dakesslan marcou 7/6 e 6/3 sobre Tristan Ascenzo.

Na final feminina, os Estados Unidos levaram a melhor sobre o Canadá e marcaram 2 a 1, de virada.

As canadenses largaram em vantagem com Tessa Puente que fez 6/2, 6/7 e 6/4 sobre Olivia de los Reyes.

O empate estadunidense veio com Emery Combs, que fez 2/6, 6/3 e 6/2 contra Isabella Ruyu Yan.

O título acabou definido nas duplas e Combs e de los Reyes levaram a melhor sobre Ruyu Yan e Milagros Helena Pastuszka, com parciais de 7/5 e 6/3.