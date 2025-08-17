Brasil é ouro por equipes  no taekwondo do Pan Júnior

Guilherme Morais (E), Henrique Marques (C) e Camilly Gosch (D), os campeões or equipes mistas. Miriam Jeske / Divulgação

O Brasil conquistou sua quinta medalha no taekwondo dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Neste domingo (17), em Assunção, no Paraguai, a equipe mista venceu dois confrontos e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Camilly Gosch, Guilherme Morais e Henrique Marques venceram o México por 2 a 0 (28/23 e 58/13), na semifinal e se classificaram para a final contra a Colômbia.

Na disputa pelo ouro, o trio brasileiro superou os colombianos Danna Ramírez, Daniel Ramírez e Cesar Silva por 2 a 0 (29/13 e 14/12). O bronze foi para o Paraguai.