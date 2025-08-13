Brasil é ouro no cinco arcos e fecha ginástica rítmica com sete medalhas no Jogos Pan-Americanos Júnior

O Brasil encerrou sua campanha na ginástica rítmica dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai, com sete medalhas, uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze.
Após os bronzes de Sarah Mourão, no individual geral, e da equipe de conjunto geral, a quarta-feira (13) teve seis finais e cinco pódios com presença de brasileiras.
Cinco arcos de ouro
O destaque ficou com o ouro no conjunto de cinco arcos. Andriely Cichowicz, Júlia da Cruz, Alice Medeiros, Maria Luisa Albuquerque e Amanda Manente somaram 24,450 para garantir o lugar mais alto do pódio.
A prata ficou com o México (23,750) e os Estados Unidos (23,250) levaram o bronze.
Sarah Mourão ganha três pódios individuais
Nas finais individuais, Sarah Mourão ganhou três medalhas em quatro finais. Ela foi prata nas maças e na fita e bronze na bola, ficando em quinto lugar no arco.
A primeira final foi do arco e a brasileira cometeu alguns erros que lhe custaram a medalha. Com 23,200, ela foi a quinta.
O ouro foi ganho pela estadunidense Natalie de la Rosa (25,200), seguida pela compatriota Anna Filipp (24,65) e pela mexicana Mariajosé Delgado (23,950). Outra brasileira na prova, Beatriz Vieira fecou em sétimo lugar com 21,650.
Logo depois ela voltou à quadra e garantiu o bronze na bola. Com 23,450 dividiu a terceira posição com Anna Filipp. O ouro foi de Ana Luisa Abraham, do México, que somou 24,000. Natalie de la Rosa, com 23.250, garantiu a prata. Beatriz Vieira foi a quinta colocada com 21,800.
Sarah subiu um degrau no pódio nas maças. Com 25,650, ela ficou com a prata. A campeã foi Anna Filipp, que totalizou 25,950. Natalie de la Rosa fez 25,250 e levou o bronze. Beatriz Vieira, com 22,200, foi a sétima.
A ordem do pódio se manteve a mesma na fita. Filipp venceu com 25,220, Sarah foi prata com 25,100 e de la Rosa ficou com o bronze com 24,450. Beatriz Vieira fez 22,100 e também repetiu o sétimo lugar.
Na última prova, a de cinco pares de maças, o Brasil era um dos favoritos ao ouro, mas acabou com o bronze. Andriely Cichowicz, Júlia da Cruz, Alice Medeiros, Maria Luisa Albuquerque e Amanda Manente somaram 22,800 e foram superadas por México, ouro com 23,650, e Estados Unidos, prata com 23,000.