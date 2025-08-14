Brasil é ouro na disputa por equipes mistas do judô nos Jogos Pan-Americanos Júnior 

A equipe brasileira no alto do pódio. Alexandre Loureiro / Divulgação/ CBJ

O judô brasileiro finalizou o calendário da modalidade nos Jogos Pan-Americanos Júnior com mais uma medalha de ouro, desta vez na competição por equipes mistas. Nesta quarta-feira (13), o time venceu Estados Unidos, Colômbia e Cuba para chegar ao topo do pódio e garantir o décimo segundo ouro no evento.

— O ouro da equipe mista coroa a campanha histórica que fizemos em Assunção. Todos os nossos atletas subiram ao pódio, 11 garantiram vaga para Lima 2027 e isso demonstra a força do judô brasileiro, além do trabalho bem-sucedido. Estamos muito orgulhosos dessa nova geração e confiantes no que ainda vem pela frente — disse Paulo Wanderley, presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

A campanha

O Brasil perdeu apenas um confronto em 13 lutas e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Cabeça de chave número 1, o time brasileiro entrou direto nas quartas de final, contra os Estados Unidos, que eliminaram o México (4 a 0).

EUA

Bianca Reis foi destaque do Brasil. Alexandre Loureiro / Divulgação/ CBJ

A primeira a entrar no tatame para defender o Brasil foi Ana Soares (+70kg), que resolveu rapidamente a luta contra Rhadi Ferguson com um waza-ari seguido de imobilização para o ippon. Depois dela, foi a vez do judoca do Grêmio Náutico União, Andrey Coelho (+90kg) pontuar, fazendo Kanta Ueyama bater em uma chave-de-braço.

Bianca Reis (-57kg) levou vantagem sobre Nicole Cancela e conseguiu um belo ippon. Por fim, para fechar o placar brasileiro, Bruno Nóbrega (-73kg) virou uma desvantagem de um waza-ari contra Jacob Yang e jogou o adversário em ippon.

Colômbia

Andrey Coelho abriu série contra a Colômbia. Alexandre Loureiro / Divulgação/ CBJ

Na semifinal, o time brasileiro primeiro pontuou com Andrey Coelho (+90kg), que conseguiu um waza-ari seguido de imobilização em Christopherd Galvis. Em seguida, Bianca Reis (-57kg) jogou Mayra Solis em ippon, e o atleta da Sogipa, Matheus Nolasco (-73kg) levou a melhor nas punições contra Keiner Sánchez Garnica para fazer 3x0.

A única derrota foi de Eduarda Bastos (-70kg), contra Ingrid Choco. A luta foi pegada, com chances para os dois lados, e a brasileira acabou imobilizada por cinco segundos, o suficiente para o yuko, não conseguindo reverter o placar depois. Mas, outro da Sogipa, Jesse Barbosa (-90kg) conseguiu fechar o 4 a 1, com vitória por dois waza-ari em Jhon Caicedo Sinisterra, classificando o país para a final da competição.

Cuba

O primeiro ponto da final foi de Bianca Reis (-57kg), que conseguiu um yuko e um ippon por imobilização em Yainet Coronado. Na sequência, Matheus Nolasco (-73kg) venceu Cristhian Cordero por desclassificação do adversário por forçar o braço, e Eduarda Bastos (-70kg) abriu 3 a 0 com um belo ippon em Wendy Martinez. Quem fez o 4 a 0 foi Jesse Barbosa (-90kg), que jogou Adel Fresneda em waza-ari e ainda trabalhou bem para o adversário ser punido três vezes.

Jesse fez o ponto do ouro. Alexandre Loureiro / Divulgação/ CBJ

Com o ouro da equipe mista, o Brasil chegou ao total de 15 medalhas de 15 possíveis nos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025. Foram 12 ouros, uma prata e dois bronzes.

— A gente sabe que dentro da construção que a gente vem tentando desenvolver da Seleção Brasileira junto aos clubes, nós conseguimos conquistar a confiança e a segurança dos atletas, e isso ajudou nessa questão do desenvolvimento deles como um todo para chegar nesse resultado de hoje. Acredito que todo esse grupo tem um grande potencial de futuro, na projeção para a classe sênior, que é o nosso papel principal. Tentar mostrar o caminho para eles e tentar viabilizar essa oportunidade deles estarem ascendendo para a equipe principal —Douglas Potrich, treinador da seleção brasileira júnior.