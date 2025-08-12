Brasil é bronze no conjunto geral da ginástica rítmica do Pan Júnior

A ginástica rítmica do Brasil conseguiu seu segundo pódio nos Jogos Pan-Americanos Júnior, no Paraguai.
Nesta terça-feira (12), após o bronze de Sarah Mourão no individual geral, foi a vez da equipe de conjunto geral garantir a terceira posição.
O Brasil entrou como grande favorito, especialmente após a prata no último Mundial juvenil, mas algumas falhas na apresentação das cinco maças impediram que o resultado fosse superior.
A equipe formada por Andriely Cichowicz (La Bella-Crc-SC), Júlia da Cruz (Agir -PR), Maria Luisa Albuquerque (Arena Ginástica Rítmica-AL), Alice Medeiros (IfcGym-PE) e Amanda Manente (Incesp-ES) somou apenas 18,400 nas maças e teve o quarto desempenho do dia, perdendo a liderança atingida na segunda-feira, quando somou 24,650 nos cinco arcos.
Com o descuido brasileiro, o México, que era vice-líder somou 22,750 nas maças e chegou ao total de 45,950 para garantir o ouro.
A medalha de prata foi para os Estados Unidos, que estavam em terceiro, mas com 21,00 nas maças asseguraram 44,250 e superaram as brasileiras.