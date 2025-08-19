Brasil demonstra interesse em sediar Mundial de Ginástica Artística em 2029

A partir da esquerda: Nicolas Buompane, Morinari Watanabe, Henrique Motta e Ricardo Resende. MeloGym/CBG / MeloGym/CBG

Sede da primeira edição da história do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica na América do Sul, o Brasil se apresentou nesta terça-feira (19) como postulante a receber o Mundial de Ginástica Artística em 2029.

Em entrevista de apresentação da 41ª edição da competição de ginástica rítmica, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) manifestou o interesse perante o presidente da Federação Internacional de Ginástica (FIG), o japonês Morinari Watanabe, e o suíço Nicolas Buompane, secretário-geral da entidade.

— Nós estamos cumprindo o nosso planejamento estratégico que era sediar os campeonatos pan-americanos e trazer o Mundial de Ginástica Rítmica e, após esse campeonato, vamos pensar sim, de no futuro a gente sediar o Mundial de Ginástica Artística. É um pensamento da CBG, faz parte do nosso planejamento futuro — disse o presidente do Comitê Organizador Local (COL), Ricardo Resende.

Segundo Resende, será um grande desafio, mas a ideia compartilhada por ele e por Henrique Motta, presidente da CBG, é pleitear a realização do evento, que em 2025 será disputado em outubro, em Jacarta, na Indonésia, e em 2026 e 2027 em Roterdã, na Holanda, e Chengdu, na China, respectivamente.

O Mundial ocorre anualmente, com exceção dos anos de Jogos Olímpicos.

— Depois desse Mundial (de ginástica rítmica), ano que vem teremos cinco campeonatos pan-americanos e a partir de 2027 nós vamos começar a solicitar etapas da Copa do Mundo de Ginástica e, no futuro breve, com certeza, nós vamos sediar o Mundial de Ginástica Artística. Eu já faço esse pedido ao presidente Watanabe aqui, a Nicolas, que a gente está manifestando esse interesse do Brasil em sediar o Mundial de Ginástica Artística no futuro breve — complementou Resende, enquanto Henrique Motta servia de intérprete para o presidente da FIG.