Brasil conquista mais 20 medalhas no terceiro dia de Pan Júnior, com pódios em sete modalidades

O Time Brasil conquistou mais 20 medalhas em sete modalidades diferentes no terceiro dia de competições nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.
Com isso, o país chegou a 41 medalhas no quadro geral e encerrou a noite de segunda-feira (11), disparado na liderança à frente de Chile, Colômbia, Estados Unidos e Argentina.
Os destaques foram para os pódios de atletas gaúchos e vinculados aos clubes do Rio Grande do Sul, que levaram dois ouros e um bronze.
Confira as medalhas da segunda-feira:
Bronze no Remo
A equipe formada por Andrei Jessé Alves e Diogo Volkmann, dupla do Grêmio Náutico União, mais Kayki Rocha e Miguel Marques completou a final do quatro sem masculino na Baía de Assunção em terceiro. O pódio teve um sabor especial de superação, já que, nos metros finais, a forqueta - peça que segura o remo ao barco - do remo de Miguel quebrou, e o barco finalizou a prova com apenas três remadores.
Tiro Esportivo - 1 ouro e 1 bronze
Hussein Daruich fez grande final na fossa olímpica masculina acertando 41 pratos contra 39 do argentino e garantiu o ouro. No feminino, Ellen Mendes ficou com o bronze na fossa olímpica com 29 pratos entre 40.
Skate - 2 ouros e 1 bronze
A gaúcha de Canoas, Maria Lúcia, foi campeã no street feminino. No masculino, dobradinha brasileira. O porta-bandeira Filipe Mota conquistou o ouro e Matheus Mendes foi bronze.
Judô - 3 ouros e 1 prata
No segundo dia de disputas, o judô brasileiro chegou a nove medalhas na competição. Matheus Nolasco (-73kg), que é atleta da Sogipa, Eduarda Bastos (-63kg) e Luan Almeida (81kg) levaram ouro. Na categoria -70kg, Maria Oliveira ficou com a medalha de prata. A modalidade já soma 7 ouros em 8 categorias, além de 7 vagas pra Lima 2027.
Ciclismo BMX - 1 bronze
No BMX Freestyle, Davi Gibim ficou com o bronze. O ciclismo já havia ganho um ouro e um bronze no mountain bike.
Natação - 5 ouros e 2 pratas
Na piscina, os nadadores brasileiros conquistaram mais sete medalhas neste segundo dia de competição. Stephanie Balduccini e Stephan Steverink foram ouro e fizeram os melhores tempos da competição do 200 metros livres com 1:58,83 e 1:47,23, respectivamente.
Já nos 100 metros borboleta feminino, o Brasil garantiu não só recordes, como dobradinha também. Joice Otero foi campeã e Beatriz Bezerra concluiu a prova em segundo. No masculino, Lúcio Flávio Filho foi ouro e Samuel Lopes ficou com a prata nos 200 metros costas.
No revezamento 4 x 100m livres misto formado por Guilherme Caribé, Pedro Sansone, Beatriz Bezerra e Stephanie Balduccini, o Brasil não deu chances aos adversários e conquistou o título com recorde.
Esgrima - 1 prata e 1 bronze
A esgrima do Brasil fez bonito mais uma vez. Livia Burberry, do florete feminino, foi bronze e Matheus Brandt, da espada masculina, levou a prata. A modalidade já tinha um bronze, com Marcus Pinto, do Grêmio Náutico União.