Brasil conquista dois ouros no punhobol nos Jogos Mundiais na China

Brasileiras comemoram o título inédito. Arquivo Pessoal

O Brasil saiu com dois ouros no punhobol nos Jogos Mundiais, sediado em Chengdu, na China. Tanto no masculino, como no feminino, a seleção brasileira da modalidade foi campeã da competição.

A campanha contou com oito atletas e um técnico da Sogipa. Bianca Süffert, Cecilia Jaques, Giovanna Moccelin Lucchin, Julia Maganja Hoberrek, Maria Eduarda Aguero, Alvaro Englert, Erminio Goldani e Tomas Süffert, além do técnico Carlos Alberto Veneroso foram os integrantes da delegação.

Entre as mulheres, o Brasil garantiu o ouro ao vencer na final a seleção suíça. Após sair perdendo por 2 a 0, as brasileiras viraram o placar para 3 a 2, com parciais de 5/11, 5/11, 11/2, 14/12 e 11/9. Foi a primeira vez que as mulheres conseguiram o título.

No masculino, os brasileiros superaram a Alemanha, a seleção mais vencedora da modalidade, por 3 a 0, com parciais de 11/9, 15/5 e 11/5. Essa foi a segunda vez que o Brasil chegou ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Mundiais. Em 2009, os representantes brasileiros foram campeões em Kaohsiung, Taiwan.

Regras da modalidade

Um campo de 50m de comprimento e 20m de largura é dividido por uma rede de 2m de altura (semelhante a uma quadra de vôlei).

As equipes são compostas por cinco jogadores e o objetivo é passar a bola para o outro lado em apenas três toques, valendo dar um quique na quadra antes de cada toque na bola.