Brasil conquista a prata no conjunto misto e encerra Mundial com resultado histórico

Mais uma vez a torcida incentivou e vibrou como se cada movimento, cada gesto, cada lançamento, cada colaboração entre as ginastas do Brasil fosse um gol.
Primeira equipe a pisar no tapete da quadra da Arena Carioca 1, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves mais uma vez levantaram o público e terminaram com nota 28.550. Mas ainda era necessário esperar as apresentações das outras sete seleções para saber sua posição final.
China, Japão, Polônia e Hungria não conseguiram ultrapassar a pontuação brasileira, aumentando a expectativa e a ansiedade dos 5 mil presentes.
A sexta equipe foi a Ucrânia, que acabou levando um 28.650, superando o Brasil para incredulidade de alguns especialistas, que viram alguns erros na exibição ucraniana.
Uma das candidatas ao pódio, a Espanha recebeu 28.200 e a reação das atletas e das treinadoras foi de que esperavam mais. A equipe recorreu, mas não teve sucesso.
Nesse momento o sistema de som anunciou que o Brasil já estava no pódio, pela segunda vez na história. Restava Israel.
As israelenses atingiram apenas 27.250 e a segunda medalha de prata brasileira na competição foi confirmada.
Confira o resultado final:
1 - Ucrânia - 28.650
2 - Brasil - 28.550
3 - China - 28.350
4 - Espanha - 28.200
5 - Japão - 27.350
6 - Israel - 27.250
7 - Hungria - 26.250
8 - Polônia - 24.050
*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica