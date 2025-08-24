Esportes

Conjunto misto do Brasil 
Notícia

Brasil conquista a prata no conjunto misto e encerra Mundial com resultado histórico

A última disputa do 41° Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica foi a de conjuntos mistos, com a apresentação com dois arcos e três bolas

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

