Brasil chega a 100 medalhas e lidera Pan Júnior

A centésima medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior veio da modalidade que mais subiu ao pódio até agora: a natação. Nesta quinta-feira (14), a delegação brasileira chegou a marca de 100 conquistas em Assunção, com a prata do revezamento 4x100 metros medley masculino.
Em cinco dias de competição são 47 medalhas de ouro, 25 pratas e 28 bronzes.
O Time Brasil segue na liderança isolada à frente de Estados Unidos, que tem 55 medalhas (14 de ouro), Colômbia, 42 medalhas (14 de ouro), Chile, 30 pódios (13 de ouro) e México, que tem 45 ( nove de ouro).
Confira os 10 melhores no quadro de medalhas:
Países - Ouros - Pratas - Bronzes - Total
- Brasil 47 25 28 100
- EUA 14 21 20 55
- Colômbia 14 11 17 42
- Chile 13 7 10 30
- México 9 16 20 45
- Argentina 7 20 13 40
- Guatemala 5 2 0 7
- Canadá 3 5 7 15
- Paraguai 2 3 4 9
- Cuba 2 2 3 7