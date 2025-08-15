Brasil chega a 100 medalhas e lidera Pan Júnior

Delegação brasileira domina o Pan Júnior. Miriam Jeske / COB/Divulgação

A centésima medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior veio da modalidade que mais subiu ao pódio até agora: a natação. Nesta quinta-feira (14), a delegação brasileira chegou a marca de 100 conquistas em Assunção, com a prata do revezamento 4x100 metros medley masculino.

Em cinco dias de competição são 47 medalhas de ouro, 25 pratas e 28 bronzes.

O Time Brasil segue na liderança isolada à frente de Estados Unidos, que tem 55 medalhas (14 de ouro), Colômbia, 42 medalhas (14 de ouro), Chile, 30 pódios (13 de ouro) e México, que tem 45 ( nove de ouro).

Confira os 10 melhores no quadro de medalhas:

Países - Ouros - Pratas - Bronzes - Total

Brasil 47 25 28 100 EUA 14 21 20 55 Colômbia 14 11 17 42 Chile 13 7 10 30 México 9 16 20 45 Argentina 7 20 13 40 Guatemala 5 2 0 7 Canadá 3 5 7 15 Paraguai 2 3 4 9 Cuba 2 2 3 7



