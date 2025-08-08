Brasil bate o Chile e segue 100% no Mundial sub-21 de vôlei feminino

Juliana Palhana foi maior pontuadora do jogo. Volleball World / Divulgação

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei conquistou sua segunda vitória no Campeonato Mundial da categoria. Nesta sexta-feira (8), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão derrotou o Chile por 3 sets 0, parciais de 25/19, 25/14 e 25/21, em jogo que teve 1h23min de duração.

Com o resultado, o Brasil manteve a liderança do Grupo D, que teve vitórias da Bulgária sobre a Tunísia e do Japão sobre a Tailândia. As japonesas também tem duas vitórias, mas já perderam um set, enquanto as brasileiras venceram os dois jogos por 3 a 0.

Leia Mais Alunos de vôlei do La Salle Carmo representarão o Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares da Juventude

A central Juliana Palhano foi o destaque brasileiro na partida. Ele terminou com 14 pontos (seis de ataque, seis de bloqueio e dois de saque).

Já as ponteiras Helena, que disputou a Liga das Nações com a equipe adulta, e Aline Segato, que também tem experiência na seleção principal, terminaram com 11 pontos cada.

O jogo foi caracterizado pelo domínio do Brasil, mas mesmo assim a equipe cometeu muitos erros. Os 19 pontos cedidos às chilenas foram, inclusive, o mesmo que as rivais cometeram na partida.

A grande diferença para a seleção brasileira esteve no ataque (37 a 25) e no saque (6 a 1). O bloqueio teve leve vantagem, com 13 pontos contra nove.

Wagão comanda a equipe brasileira. Volleball World / Divulgação

— A nossa preparação foi muito bem executada, tudo que precisamos foi fornecido pela CBV. Em Saquarema tivemos a oportunidade de jogar contra a equipe que representou o Brasil na Universíade e a seleção sub-23; em São Paulo enfrentamos o Pinheiros. E isso nos deu uma boa orientação. Aqui na Indonésia também enfrentamos Itália e Polônia, e pudemos rodar todo o time— avalia o técnico Wagão sobre o estágio em que a equipe se encontra.

Leia Mais Bernardinho mantém medalhistas de bronze na Liga das Nações em lista de 24 nomes para o Mundial

Na terceira rodada, o Brasil vai enfrentar a Tailândia. A partida acontecerá no sábado (9), às 9h (de Brasília).

Pelo regulamento da competição, as 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis integrantes cada, que jogam entre si na primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Confira outros resultados da 2ª rodada:

Grupo A

Argentina 3 x 0 Porto Rico - 25/23, 25/23 e 25/21

Indonésia 3 x 1 Canadá - 28/26, 25/18, 18/25 e 25/21

Vietnã 3 x 1 Sérvia - 25/21, 23/25, 25/22 e 25/23

Grupo B

China 3 x 0 Coreia do Sul - 25/21, 25/20 e 25/17

EUA 3 x 0 República Dominicana - 25/15, 25/16 e 25/11

Croácia 3 x 0 México - 25/13, 25/14 e 25/16

Grupo C

Itália 3 x 0 Argélia - 25/18, 25/11 e 25/16

República Tcheca 3 x 0 Egito - 25/23, 25/19 e 25/12

Polônia 3 x 0 Turquia - 25/19, 26/24 e 25/21

Grupo D