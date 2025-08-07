Brasil bate a Bulgária na estreia do Mundial sub-21 de vôlei feminino

Brasileiras comemoram estreia vitoriosa. Volleball World / Divulgação

A seleção brasileira sub-21 feminina de vôlei estreou com vitória no Campeonato Mundial da categoria. Nesta quinta-feira (7), em Surabaya, na Indonésia, a equipe comandada pelo técnico Wagão derrotou a Bulgária por 3 sets 0, parciais de 25/12, 25/18 e 25/19, em jogo que teve 1h26min de duração.

Com o resultado, o Brasil largou na liderança do Grupo D, que ainda teve as vitórias da Tailândia sobre a Tunísia e do Japão sobre o Chile.

A ponteira Helena, que disputou a Liga das Nações com a equipe adulta, foi a principal pontuadora do jogo com 18 acertos. Outra ponta, que também tem experiência na seleção principal, Aline Segato marcou 11 pontos.

— Temos duas atletas com uma bagagem de terem participado da equipe adulta, a Aline e a Helena. Elas também fizeram parte da equipe que ficou com o bronze em 2023, e de lá para cá fizeram parte do elenco de grandes equipes da Superliga. Essa experiência que elas trazem ajuda muito — comentou Wagão.

Na segunda rodada, o Brasil vai enfrentar o Chile. A partida acontecerá na sexta-feira (8), às 10h (de Brasília).

Pelo regulamento da competição, as 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis integrantes cada, que jogam entre si na primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Confira outros resultados da 1ª rodada:

Grupo A

Argentina 3 x 0 Canadá - 25/19, 26/24 e 25/25

Sérvia 3 x 0 Porto Rico - 25/18, 25/17 e 25/19

Vietnã 3 x 0 Indonésia - 25/25, 25/26 e 25/18

Grupo B

China 3 x 1 Croácia - 23/25, 25/23, 27/25 e 25/21

EUA 3 x 1 Coreia do Sul - 25/17, 25/19, 19/25 e 25/20

República Dominicana 3 x 1 México - 27/25, 15/25, 25/19 e 25/15

Grupo C

Itália 3 x 0 República Tcheca - 25/20, 25/25 e 25/18

Turquia 3 x 0 Argélia - 25/12, 25/11 e 25/14

Polônia 3 x 0 Egito - 25/15, 25/16 e 25/23

Grupo D