Esportes

Show na Tailândia
Notícia

Brasil atropela Porto Rico e avança às oitavas do Mundial de vôlei feminino na liderança do Grupo C

Seleção brasileira fez 3 sets a 0 e agora pega China ou República Dominicana no primeiro mata, no próximo domingo

Eduardo Castilhos

