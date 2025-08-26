Brasil atropela Porto Rico e avança às oitavas do Mundial de vôlei feminino na liderança do Grupo C

A seleção brasileira mostrou que o apagão nos sets iniciais contra a França ficou para trás. Nesta terça-feira (26), o Brasil venceu Porto Rico por 3 sets a 0 (parciais de 25x19, 25x13 e 25x18) e garantiu a liderança no Grupo C do Mundial de vôlei feminino.
O rival nas oitavas de final, no domingo (31), será o perdedor do duelo entre China e República Dominicana, que ocorre nesta quarta-feira (27). O time de Zé Roberto agora descansa após uma sequência de três jogos em cinco dias, com vitórias sobre Grécia (3x0), França (3x2) e Porto Rico (3x0).
Mudança de levantadora
A única mudança em relação ao time que iniciou o jogo de domingo (24) foi a entrada de Macris no lugar de Roberta. A nova levantadora titular mostrou categoria no primeiro set, com direito a levantamentos com uma mão em bolas chutadas na ponta e de china com Diana.
A principal destaque do time foi a ponteira Júlia Bergmann, com 11 pontos. A maior pontuadora do jogo, porém, foi a central Julia Kuddies, com 14.