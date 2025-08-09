Bragantino x Inter pelo Brasileirão; siga ao vivo

Bragantino e Inter se enfrentam neste sábado (9), às 18h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista.
O Colorado vem de derrota para o São Paulo, na última rodada. Já o Bragantino foi derrotado pelo Atlético-MG. Ambos os placares foram 2 a 1.
Onde assistir a Bragantino x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.