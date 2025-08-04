Bragantino x Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Na ida, o time carioca venceu por 2 a 0. Portanto, os paulistas precisam, no mínimo, de um triunfo por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Confira as principais informações do jogo.
Escalações para Bragantino x Botafogo
Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Botafogo: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Arbitragem para Bragantino x Botafogo
Ainda não divulgada pela CBF.
Onde assistir à Bragantino x Botafogo
A partida será transmitida ao vivo por Sportv e Premiere.