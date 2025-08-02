Boxe brasileiro celebra 'sábado de ouro', mas 'queima' atrações em um mesmo dia

Três dos maiores boxeadores brasileiros da atualidade estarão em ação neste sábado em dois grandes eventos a serem realizados em Curitiba e Brasília. Esquiva Falcão, medalha de prata em Londres/2012 e que chegou a disputar o título mundial dos médios, se apresenta na capital paranaense, enquanto Robson Conceição, campeão olímpico na Rio/2016 e ex-campeão mundial, e Hebert Conceição, medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021, serão atração no Distrito Federal.

O único ponto a ser criticado é o fato de os dois eventos serem disputados no mesmo dia e praticamente na mesma hora, em uma país sem tradição no boxe e com raras programações envolvendo seus nomes mais importantes da "nobre arte". O melhor seria distribuir as lutas em dois eventos e ganhar mais espaço na mídia.

Esquiva Falcão será o protagonista da sexta edição do FMS Fight Night, no espaço Torkn Roll, que terá mais dez combates profissionais, sendo sete de boxe e três de MMA. Esquiva, de 35 anos, tem um cartel de 30 vitórias (20 nocautes) e duas derrotas, sendo uma na disputa do cinturão da Federação Internacional de Boxe. Seu adversário será Vinicius Barros, que soma cinco vitórias e duas derrotas.