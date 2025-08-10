Botafogo aproveita expulsão e goleia Fortaleza por 5 a 0 no Brasileirão

O Botafogo se reabilitou em grande estilo no Brasileirão. Na noite deste sábado, goleou o Fortaleza por 5 a 0 na Arena Castelão, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O time carioca aproveitou a expulsão de Gustavo Mancha nos primeiros minutos e venceu com gols de Marçal, duas vezes, Arthur Cabral, David Ricardo e Matheus Martins.

O Botafogo vinha de empate por 1 a 1 com o Corinthians e derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, ambas em casa. Com a vitória, chegou a 29 pontos, em quinto lugar, mesmo com dois jogos atrasados, contra Mirassol, em casa, e Grêmio, fora.

O Fortaleza, por outro lado, voltou a perder após três partidas em que teve uma vitória e dois empates. Com 15 pontos, segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 15 pontos. O time cearense também tem um jogo atrasado, contra o Atlético-MG, fora de casa.

A partida também ficou marcada por uma cena inusitada. O assistente Jorge Eduardo Bernardi (RS) levou um tombo ao tropeçar no cone que serve de suporte para a bola reserva e sentiu muitas dores no ombro. Com isso, o quarto árbitro Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS) precisou assumir o posto.

Mal deu tempo para que o panorama pudesse ser avaliado, quando um lance importante mudou o rumo da partida. Aos cinco minutos, Gustavo Mancha, do Fortaleza, deu um carrinho no meio-campo e acertou a canela de Danilo. O árbitro aplicou o vermelho direto, foi chamado ao VAR e, apesar de certa demora, manteve a decisão.

Pouco depois, Herrera ainda teve uma boa chance para o Fortaleza, mas chutou para fora ao invadir a área. Aos 14, o Botafogo foi mais efetivo para fazer 1 a 0. Alex Telles cobrou falta da direita e Marçal subiu sozinho na primeira trave para cabecear forte, no cantinho. O Botafogo emplacou chegadas com finalizações, mas sem tanto perigo, com Savarino, Artur e Arthur Cabral.

Depois, foi o Fortaleza que exerceu pressão, mesmo com um jogador a menos. Na chance mais perigosa, Tinga apareceu na segunda trave para cabecear, mas mandou para fora. Aos 49, porém, foi o Botafogo que marcou mais um. Montoro deu um lindo passe rasteiro em direção a área, encontrando Arthur Cabral. Ele deu um tapa para limpar o goleiro e depois só completou.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo seguiu usando a bola parada para fazer mais dois gols no início. Aos dois minutos, Alex Telles cobrou escanteio, Arthur Cabral protegeu bem e a bola ficou com Marçal. Ele também protegeu e chutou no alto para fazer o seu segundo na partida. Depois, aos oito, Savarino cobrou escanteio da direita e David Ricardo subiu alto para cabecear firme e fazer o quarto do time carioca.

Com diversas alterações nos times, o ritmo diminuiu um pouco. Arthur Cabral e Matheus Martins tentaram com boas finalizações, ambas defendidas por Vinicius Silvestre. No lado do fortaleza, Pikachu e Kervin Andrade tentaram dar mais movimentação ao ataque, mas a defesa do Botafogo estava bem armada.

Mas ainda deu tempo para o quinto gol. Aos 47, em contra-ataque, Matheus Martins saiu da esquerda para o meio e chutou de fora da área, rasteiro, mandando no canto oposto. O gol deu números finais ao duelo.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, quando recebe o Vélez Sarsfield, da Argentina, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, entra em campo no sábado, às 16h, em visita ao Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 20ª rodada.

O Botafogo joga na quinta-feira, às 19h, diante da LDU, do Equador, pela ida das oitavas da Libertadores. No domingo seguinte (17), às 20h30, pega o Palmeiras pela 20ª rodada do Brasileirão. Ambos os jogos serão no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 5 BOTAFOGO

FORTALEZA - Vinicius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Matheus Rossetto) e Lucca Prior (Yago Pikachu); Breno Lopes (Bareiro), Deyverson (Gastón Ávila) e Herrera (Kervin Andrade). Técnico: Renato Paiva.

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo (Huguinho), Artur, Savarino (Joaquín Correa) e Montoro (Matheus Martins); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

GOLS - Marçal, aos 14, e Arthur Cabral, aos 49 minutos do primeiro tempo. Marçal, aos dois, e David Ricardo, aos oito, e Matheus Martins, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kuscevic, Bareiro e Renato Paiva (Fortaleza).

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Mancha (Fortaleza).

RENDA - R$ 577.377,00.

PÚBLICO - 31.645 torcedores.