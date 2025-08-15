Botafogo anuncia centroavante que estava no futebol europeu

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo anunciou a quarta contratação nesta janela de transferências. Trata-se do centroavante Chris Ramos, de 28 anos. O espanhol chega por empréstimo até o final de 2026 e utilizará a camisa 9 na equipe.
Segundo o GE, o acordo entre as equipes foi concluído no sábado (9). O jogador, que chega para disputar posição com Arthur Cabral e Mastrianni, se encaixa nas características solicitadas pelo técnico Davide Ancelotti: um atleta de alta estatura e passada larga.
Ramos foi cedido pelo Cádiz, da segunda divisão espanhola, e só atuou por equipes do país europeu. Com 1,90m de altura, ele tem como destaque o jogo aéreo. A ideia é que ele faça sombra ao titular Arthur Cabral, que também possui tal estilo de jogo.
Vale destacar que Chris Ramos também pode atuar pelos dois lados do campo, principalmente pelo setor direito. Ainda de acordo com o GE, o atleta precisa melhorar a capacidade de finalização com a bola nos pés.
Nesta janela de transferências, o Botafogo já anunciou o volante Danilo, o goleiro Neto, além do meia colombiano Jordan Barrera.
O Botafogo volta a jogar neste domingo (17). Às 20h30min, a equipe encara o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Contudo, a estreia do espanhol só deve ocorrer no dia 24 de agosto, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.