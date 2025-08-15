Botafogo anuncia atacante que fez carreira em times pequenos da Espanha para assumir a camisa 9

O Botafogo tem um novo camisa 9. O campeão do Brasileirão da Libertadores anunciou nesta sexta-feira a chegada de Chris Ramos, espanhol de 28 anos que estava no Cádiz. O desconhecido reforço fez toda a carreira em clubes de menor expressão na Espanha.

Com acordo por um ano, Chris Ramos chega para disputar a posição de centroavante com Arthur Cabral, único goleador do elenco botafoguense após a negociação de Igor Jesus para o Nottingham Forest.

"O Botafogo oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Chris Ramos. O espanhol assinou contrato de empréstimo com opção de compra com o Glorioso até o final de junho de 2026", anunciou o Botafogo.

O espanhol realizou exames médicos pela manhã e assinou o contrato. "Novo camisa 9 do Botafogo, Chris Ramos tem 28 anos e irá para sua primeira experiência fora da Espanha, onde construiu toda a carreira. Seu último clube foi o Cádiz. Na temporada 2024-25, marcou 10 gols e deu uma assistência em 38 jogos. Seja bem-vindo ao Mais Tradicional e sucesso com a Gloriosa Camisa, Chris!"

Além do Cádiz, o reforço atuou pelos modestos Mercadal, São Fernando B e São Fernando, das divisões inferiores, além de Valladolid, Sevilla B, Badajoz e Lugo, até se transferir ao Cádiz em 2023.