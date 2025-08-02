Bortoleto supera Verstappen e tem melhor largada na F1 com 7º lugar na Hungria; Leclerc é pole

Na briga entre Lando Norris, líder nos dois treinos livres de sexta-feira, e Oscar Piastri, o mais rápido na primeira atividade deste sábado, Charles Leclerc, da Ferrari, surpreendeu a dupla da McLaren nos segundos finais do treino de classificação e largará na pole position do GP da Hungria, neste domingo, com largada programada às 10h (horário de Brasília).

Já na disputa para pontuar pela terceira vez na temporada, Gabriel Bortoleto chegou novamente ao Q3, como na Bélgica, no último fim de semana, e largará em sétimo lugar. O piloto brasileiro, que havia feito o nono melhor tempo na terceira sessão de treinos livres, neste sábado, mostrou evolução no fim de semana e terá seu melhor grid na temporada.

O Q1 começou com pista seca, mas ameaça de chuva. Na primeira volta rápida do Q1, Piastri foi mais veloz que Norris e cravou 1min15s554, apenas 0s373 à frente do companheiro de McLaren, que logo foi superado pelas Mercedes de Russell e Antonelli. Quando foi para a pista, Bortoleto registrou o 12º tempo, 0s730 atrás do líder, e reclamou da dianteira do carro.

Com o estreito circuito de Hungaroring livre, Fernando Alonso colocou sua Aston Martin na liderança do Q1, com 1min15s281, a 3 minutos do fim, enquanto o companheiro Lance Stroll conseguiu o quarto posto. Nos segundos finais, Piastri retomou a liderança, em 1min15s211, enquanto Bortoleto avançou ao Q2 em sexto lugar, atrás apenas do líder do Mundial, Alonso, Hadjar, Norris e Leclerc.

Passados os 18 minutos da primeira sessão de tomada de tempos, Yuki Tsunoda, da poderosa Red Bull, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg - companheiro de Sauber de Bortoleto - e Alexander Albon foram eliminados.

Logo no início do Q2, Norris deu o troco em Piastri e fez o melhor tempo do fim de semana, correndo abaixo de 1min15, em 1min14s890, 0s051 à frente do líder do Mundial. Alonso e Stroll novamente evitaram o tráfego e mantiveram a Aston Martin próxima dos líderes, enquanto Bortoleto ficou em 13º, fora da zona de classificação ao Q3, após sua volta inicial.

Com ameaça de chuva, Piastri não conseguiu melhorar seu tempo e terminou a segunda sessão atrás de Norris. Bortoleto fez o décimo melhor tempo e secou Sainz, que ficou apenas um centésimo atrás do brasileiro, e Franco Colapinto para avançar ao Q3. Além da dupla, também foram eliminados Lewis Hamilton, da Ferrari, Kimi Antonelli, da Mercedes, e Oliver Bearman.

A McLaren tratou de abrir os 12 minutos derradeiros do Q3 sem dar chances para os concorrentes, com Piastri retomando a dianteira, em 1min15s398, à frente de Norris, Russell, Alonso e Verstappen. Bortoleto tinha o oitavo tempo - Stroll teve sua volta apagada por irregularidades e Hadjar não tinha ido para a pista restando 4 minutos para zerar o cronômetro.

Nos segundos finais da classificação, Leclerc surpreendeu a dupla da McLaren e assumiu a ponta, com 1min15s372, apenas 0s026 à frente de Piastri e a 0s041 de Norris. Bortoleto voou na pista e ficou no sétimo posto, seu melhor grid na F-1. Festejado pela torcida austríaca, casa da Red Bull, o tetracampeão Max Verstappen teve desempenho discreto nas três parciais e largará no oitavo posto.

O GP da Hungria, 14ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizado neste domingo, com largada prevista para as 10h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Hungria de Fórmula 1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min15s 372

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min15s398

3º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min15s413

4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min15s425

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min15s481

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min42s498

7º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min15s725

8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min15s728

9º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min15s821

10º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min15s915

Q2

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min15s694

12º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min15s702

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min15s781

14º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min16s159

15º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min16s386

Q3

16º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), em 1min15s899

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min15s966

18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min16s023

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min16s081