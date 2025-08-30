Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'

Depois de colocar sua Sauber entre os dez primeiros do grid de largada nas etapas da Bélgica e da Hungria, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 do treino de classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, neste sábado, e teve de se contentar com o 13º posto. Apesar de a pista de Zandvoort ser pouco convidativa a ultrapassagens, o brasileiro está otimista em alcançar o top 10 e voltar a somar pontos.

"Acho que o Q3 teria sido possível se tivesse corrido de forma perfeita, mas não foi o caso. Mesmo assim, amanhã é um novo dia e vamos nos concentrar em aproveitar ao máximo as oportunidades que tivermos na corrida", comentou o jovem. "Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação."

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo. Ele largou em sétimo na Hungria e, com ótimo desempenho, recebeu a bandeirada na sexta posição. Cada vez mais próximo das primeiras posições, o piloto da Sauber sabe que seu carro está longe dos favoritos na Holanda, mas não vê tanta diferença em relação aos rivais.

"Vamos dar o nosso melhor e tentar tirar o que for possível da corrida de amanhã. O fato é que estão todos muito próximos, no Q1 fiquei a seis décimos da pole. A Fórmula 1 está com uma competitividade incrível, a maior em muitos anos", analisou, explicando o que faltou para conseguir um lugar melhor no grid.

"A classificação foi difícil, nosso carro é sensível em condições instáveis, quando tem muito vento, como foi hoje. Também peguei um pouco de ar sujo do Yuki (Tsunoda) no setor intermediário na minha última tentativa e perdi tempo. A gente fica frustrado, mas tirei o que dava do carro e estou feliz com a minha volta", explicou.