Bortoleto cobra explicações por estratégia na Holanda: "Não podíamos desperdiçar oportunidades"

Bortoleto foi apenas o 15 na Holanda. Gabriel BOUYS / AFP

Gabriel Bortoleto, da Sauber, deixou o GP da Holanda com um sentimento de frustração neste domingo (31). Depois de largar em uma posição promissora, em 13º, o brasileiro viu a estratégia da Sauber não funcionar e terminou apenas em 15º, muito distante do que esperava.

Logo após a bandeirada, ele admitiu que ainda não teve respostas da equipe sobre as escolhas feitas durante a prova, principalmente sobre a estratégia. A corrida foi vencida por Oscar Piastri, que abriu 34 pontos de vantagem para Lando Norris na liderança do campeonato.

— Não tive tempo de conversar com os engenheiros, e eles não quiseram falar nada via rádio, provavelmente por conta de alguma informação confidencial — revelou, indicando que a Sauber preferiu manter silêncio sobre as decisões tomadas.

A insatisfação do piloto vai além da comunicação limitada. Para Bortoleto, a corrida oferecia oportunidades únicas.

— É uma pena, porque largamos em uma posição boa, a corrida de hoje foi uma daquelas em que não podíamos desperdiçar oportunidades e desperdiçamos todas elas — firmou.

A falta de sorte também entrou em cena, principalmente na sequência de entradas do safety car. Bortoleto foi um dos prejudicados ao parar para trocar pneus instantes antes da primeira entrada do carro de segurança, o que o fez perder qualquer chance de ganhar posições estratégicas.

Para piorar, na relargada final, a Sauber optou por mantê-lo com pneus desgastados na pista. Ele até subiu para o 10º posto, mas foi alvo fácil de ultrapassagens para os pilotos que vinham atrás com pneus novos.

— Ainda preciso assistir à prova novamente e analisar o que aconteceu aqui hoje. Vimos Isack Hadjar no pódio, o que é incrível, mas quando há um carro como o dele entre os três primeiros, significa que a corrida foi maluca — avaliou.

