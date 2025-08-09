Bortoleto abre mão de folgas para buscar 1º pódio na F-1: 'Nico com o troféu me deu um impulso'

Depois de um início discreto em sua primeira temporada na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto ganhou os holofotes ao ocupar a zona de pontuação em três das últimas quatro corridas com a surpreendente Sauber. O brasileiro chegou em sexto lugar no GP da Bélgica, no último domingo, tem chamado cada vez mais a atenção na categoria.

Acostumado aos troféus, já que foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 antes de assumir o último posto disponível no grid da Fórmula 1, Bortoleto esbanja confiança e trabalha duro para dar mais um passo à frente e alcançar o sonhado pódio. O terceiro lugar do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, na Inglaterra, foi o incentivo que o jovem de 20 anos precisava.

"Ele fez uma ótima corrida, tomou as decisões certas e conseguiu um resultado merecido. Eu, por minha vez, queria estar lá naquele momento para comemorar. Quando vi o Nico erguer o troféu, pensei: 'Ótimo, vou dar o meu melhor, quero estar lá também'. Essa imagem me deu um impulso", afirmou Bortoleto em entrevista à edição italiana da Motorsport. "A ambição é difícil de controlar. Demos um grande salto desde o início da temporada. Houve momentos em que ficamos na última fila, mas agora a situação definitivamente melhorou."

Para atingir o objetivo, o brasileiro abre mão do tempo livre para trabalhar e aprender com os engenheiros na fábrica da escuderia, na Suíça. "Infelizmente, não tenho muito tempo livre. Além de viajar para os fins de semana de corrida, gosto de passar tempo com a equipe na sede de Hinwil. Acho isso especialmente importante quando você é um novato, tem muito a aprender e aspectos com os quais precisa se familiarizar", explicou o piloto, que vem demonstrando a cada etapa que merece um lugar na Audi, que assumirá o lugar da Sauber em 2026.

"Adoro estar aqui. Sonhei a vida toda em poder fazer o que faço. Tenho vários amigos com todas as habilidades para merecer uma chance na Fórmula 1, caras talentosos que fariam qualquer coisa para estar na posição em que estou hoje, e isso é algo em que penso com frequência. Isso me motiva a trabalhar duro, a dar o meu máximo em tudo o que for preciso para aproveitar esta oportunidade", disse.

Em um meio bastante competitivo entre os pilotos e atroz com quem não apresenta resultados, o novato da Sauber tem conseguido mostrar o seu potencial ao mesmo tempo em que desfruta dos ensinamentos e da amizade desde nomes de peso, como Fernando Alonso, Nico Hülkenberg e Max Verstappen, companheiro de simuladores, até jovens como Oliver Bearman. Mas Bortoleto tem um agradecimento especial ao bicampeão mundial, que também é seu empresário e rival da Aston Martin.