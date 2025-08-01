Bontempo vê Santos pronto para duelo com Juventude e convoca torcida para lotar MorumBis

Autor de um dos gols no empate de 2 a 2 diante do Sport no último sábado, o meia Gabriel Bontempo vê o Santos pronto para reencontrar o caminho das vitórias nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de um jogo com caráter decisivo, pelo fato de o Juventude também ocupar a zona de rebaixamento, ele afirmou que a equipe está preparada para o desafio.

"Estamos nos preparando da melhor forma possível para conquistar os três pontos e sair dessa situação o mais rápido possível. O Campeonato é muito disputado e não tem jogo fácil. Mas a gente tem de fazer o dever de casa, diante da nossa torcida", afirmou o jogador.

Mandante no confronto, a equipe da Baixada vai ter o MorumBis como palco para o embate contra os rivais gaúchos. Bontempo tratou de convocar a torcida e disse confiar na força das arquibancadas para obter o triunfo.

"Aproveito para convocar todos para nos apoiar durante o duelo de segunda-feira. É muito importante para nós dentro de campo ver a nossa torcida apoiando. Contra o Sport também vimos o setor de visitante lotado e isso nos dá energia a mais para estarmos sempre competindo no limite máximo. Então contamos com a Nação Santista na segunda para que a gente possa vencer e comemoramos juntos", declarou Bontempo.

Para esta partida, cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos e a diretoria santista aposta em um bom público. O duelo com o Juventude complementa a rodada do fim de semana. O jogo está marcado para às 20h.