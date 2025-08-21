Esportes

Fora dos gramados
Briga generalizada suspende partida entre Independiente e Universidad de Chile pela Sul-Americana

Ao menos dez pessoas ficaram feridas e 90 foram detidas após a confusão; presidentes dos clubes repudiaram os atos de violência

Zero Hora

AFP

