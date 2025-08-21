Briga generalizada suspende partida entre Independiente e Universidad de Chile pela Sul-Americana

Torcedores das duas equipes protagonizaram cenas violentas nas arquibancadas. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Uma confusão generalizada envolvendo torcedores do Independiente e da Universidad de Chile terminou com ao menos dez feridos e 90 detidos na noite de quarta-feira (20), durante o confronto entre as equipes, no jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em Avellaneda, na Argentina.

Torcedores das duas equipes protagonizaram cenas violentas nas arquibancadas do Estádio Libertadores da América — casa do time argentino.

Uma imagem que repercute nas redes sociais mostra o que parece ser um chileno, que pula da arquibancada após ser encurralado por torcedores adversários. Uma pessoa ficou gravemente ferida, mas a nacionalidade da vítima não foi divulgada.

Por conta disso, a partida, que estava 1 a 1, foi suspensa aos três minutos do segundo tempo e, posteriormente, cancelada pela Conmebol. A entidade confirmou a suspensão da partida e afirmou que o jogo não será reiniciado e que decidirá fora de campo o destino das duas equipes. Os presidentes dos clubes repudiaram os atos de violência.

Se um dos clubes for declarado vencedor do jogo, enfrentará o Alianza Lima nas quartas de final do torneio.

"Procede-se o cancelamento do jogo, e o caso será direcionado aos órgãos judiciais da Conmebol para futuras determinações. Toda a informação dos fatos ocorridos dentro e fora do estádio será enviada à Comissão Disciplinar da confederação" avisou a Conmebol por meio de nota.

Equipes duelavam pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. @caindependiente / Instagram / Divulgação

Como começou o confronto

O caos começou quando os torcedores de Universidad de Chile lançaram projéteis como paus, garrafas e até cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde havia torcedores argentinos.

Os torcedores chilenos lançaram pelo menos uma bomba de efeito moral sonoro contra um camarote e os torcedores do Independiente, na arquibancada lateral, responderam lançando outros projéteis.

No meio do tumulto, sem a presença das forças de segurança, os argentinos escalaram as arquibancadas, agrediram os chilenos e retiraram as roupas dos torcedores da Universidad de Chile. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram agressões com paus ou bastões.

"Temos 90 detidos fora do estádio porque tentaram causar distúrbios e já foram encaminhados para a delegacia", disse à AFP uma fonte do Ministério da Segurança. Um porta-voz do Independiente confirmou que 10 pessoas ficaram feridas.

O embaixador do Chile na Argentina, José Antonio Viera-Gallo, afirmou que pessoas foram feridas "por arma branca".





Críticas

Torcedores do Independiente criticaram a operação de segurança e a decisão de posicionar os visitantes em uma área da arquibancada próxima da torcida local.

O presidente chileno, Gabriel Boric, questionou na rede social X "da violência nas torcidas até a evidente irresponsabilidade na organização".

"A Justiça deverá determinar os responsáveis", acrescentou Boric, que ordenou ao embaixador do país que visite os torcedores chilenos no hospital "para garantir sua segurança".