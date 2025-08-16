Bolsa Atleta, programa promovido pela prefeitura de Porto Alegre, busca impulsionar jovens na prática de esportes

A cidade de Porto Alegre possui uma forma de incentivar os esportes para crianças, adolescentes e adultos que treinam e se destacam em suas modalidades. O projeto Bolsa Atleta está no seu segundo ano e é promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Capital. Com o principal objetivo de auxiliar financeiramente os atletas de rendimento, a iniciativa está contemplando 20 pessoas neste ano.

O programa abrange 10 modalidades, sendo elas o parajiu-jítsu, natação paralímpica, bocha, goalball, natação, judô, tênis, esgrima, patinação e taekwondo.

Das 20 vagas destinadas, 12 delas são para ampla concorrência, com seis reservadas para paratletas e duas reservadas a atletas que estejam inscritos no CadÚnico. A idade mínima para a participação é de seis anos.

Facilitador

O coordenador da Unidade de Projetos da Secretaria de Esporte e Lazer de Porto Alegre, Fernando Dourado, destaca que os custos envolvendo os esportes de alto rendimento são elevados, além de exigir tempo e dedicação para manter o desempenho:

— É uma ferramenta que tenta possibilitar que os atletas possam chegar mais longe. Sabemos o custo que é um atleta se manter hoje sem bolsa, para os pais ou para o próprio atleta é difícil. Muitos deixam de competir por não ter esse apoio.

Para Fernando, o programa funciona como um impulsionador e facilitador para o esportista seguir em sua trajetória:

— Entendemos que a bolsa também facilita que o atleta possa estar em mais competições, siga treinando e possa estar competindo e, por consequência disso, também conseguir melhores resultados.

Sobre o futuro da ação, Fernando ressalta que o projeto busca uma ampliação como forma de atender a mais atletas no município.

Em março desse ano, o poder legislativo de Porto Alegre colocou em pauta a iniciativa. A Câmara Municipal debate um projeto de lei que busca ampliar de 20 para até cem o número de beneficiários do programa Bolsa Atleta. Porém, o PL ainda está em tramitação no parlamento.

Estimulando sonhos na esgrima

Os atletas contemplados em 2025 já somam conquistas. No mês de julho, o pódio do Campeonato Estadual de Esgrima, que ocorreu na Capital, foi formado apenas por contemplados pelo Bolsa Atleta. Entre os medalhistas estavam os jovens Antônio Teixeira, Arthur Wolff, Bernardo Costa e Felipe Reichow.

A reportagem do Diário Gaúcho acompanhou um dia de treino de Antônio, 13 anos, Bernardo e Felipe, ambos de 14 anos, no Grêmio Náutico União. Os atletas treinam juntos há oito anos e dedicam, no mínimo, duas horas em cinco dias de sua semana para desenvolver suas habilidades e realizar o treinamento de alto rendimento.

Antônio e Felipe já estão em seu segundo ano como beneficiários do Bolsa Atleta. Os jovens relatam que o valor auxilia na compra de materiais e demais gastos relacionados à participação em eventos.

Já para Bernardo, esse é um novo capítulo em sua trajetória. É seu primeiro ano selecionado para o programa. Ele enxerga a oportunidade como forma de incentivo e impulsionador em sua carreira.

Incentivo

Para a mãe do garoto, Anita Campos Costa, 46 anos, a seleção de Bernardo foi um reconhecimento que trouxe emoção para a família. Isso foi mais um motivador para o filho persistir no esporte.

Anita faz, porém, uma reflexão sobre as condições dos atletas no país:

— Ser atleta no Brasil é muito difícil, esses apoios são muito importantes. A parceria público e privada incentiva outras crianças e jovens a terem o sonho de se tornar grandes atletas.

Ela é professora e destaca que, antes do auxílio financeiro, todos os custos eram desembolsados pela família, desde mensalidade até materiais e obrigações relacionadas a competições.

Treinando atletas de todas as idades no Grêmio Náutico União, Eduardo Nunes, aos 54 anos, já dedicou mais de 25 deles ao esporte. Para o profissional, a prática vai além de um desenvolvimento técnico, mas também pessoal.

Quando mencionados os projetos e incentivos financeiros que rodam o mundo esportivo, ele enfatiza a importância das ações como o Bolsa Atleta, que ajudam os jovens a encararem o esporte que praticam como “uma profissão, e não apenas como lazer”.

— As bolsas contribuem para a autoestima deles, pois, ao terem oportunidades que nunca imaginaram, começam a perceber seu potencial para mais coisas. Não apenas como atletas, mas para uma vida melhor e produtiva — comenta Eduardo.

Como funciona

O edital para as inscrições no programa é aberto uma vez ao ano, no site prefeitura.poa.br (novo edital sem data). As bolsas são disponibilizadas no ano seguinte, no período estipulado no cronograma.

(novo edital sem data). As bolsas são disponibilizadas no ano seguinte, no período estipulado no cronograma. Para se inscrever, o atleta deve estar em treinamento e competindo regularmente, com uma filiação em Federação ou Confederação.

O programa é dividido em três categorias: Estadual, Nacional ou Internacional, sendo permitido concorrer em apenas uma delas. O atleta não pode estar recebendo, ao mesmo tempo, outro incentivo de bolsa no âmbito estadual ou federal.

A seleção ocorre por pontuação em competição. São aceitas classificações em eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais.

Os documentos exigidos para a inscrição são avaliados por uma comissão especial.

O esportista precisa apresentar declarações, tanto da Federação quanto da Confederação, para concorrer a bolsas no âmbito Nacional e Internacional. Para a Estadual, não é obrigatória essa declaração.



