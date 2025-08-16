Bolsa Atleta, programa promovido pela prefeitura de Porto Alegre, busca impulsionar jovens na prática de esportes

A cidade de Porto Alegre possui uma forma de incentivar os esportes para crianças, adolescentes e adultos que treinam e se destacam em suas modalidades. O projeto Bolsa Atleta está no seu segundo ano e é promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Capital. Com o principal objetivo de auxiliar financeiramente os atletas de rendimento, a iniciativa está contemplando 20 pessoas neste ano.
O programa abrange 10 modalidades, sendo elas o parajiu-jítsu, natação paralímpica, bocha, goalball, natação, judô, tênis, esgrima, patinação e taekwondo.
Das 20 vagas destinadas, 12 delas são para ampla concorrência, com seis reservadas para paratletas e duas reservadas a atletas que estejam inscritos no CadÚnico. A idade mínima para a participação é de seis anos.
Facilitador
O coordenador da Unidade de Projetos da Secretaria de Esporte e Lazer de Porto Alegre, Fernando Dourado, destaca que os custos envolvendo os esportes de alto rendimento são elevados, além de exigir tempo e dedicação para manter o desempenho:
— É uma ferramenta que tenta possibilitar que os atletas possam chegar mais longe. Sabemos o custo que é um atleta se manter hoje sem bolsa, para os pais ou para o próprio atleta é difícil. Muitos deixam de competir por não ter esse apoio.
Para Fernando, o programa funciona como um impulsionador e facilitador para o esportista seguir em sua trajetória:
— Entendemos que a bolsa também facilita que o atleta possa estar em mais competições, siga treinando e possa estar competindo e, por consequência disso, também conseguir melhores resultados.
Sobre o futuro da ação, Fernando ressalta que o projeto busca uma ampliação como forma de atender a mais atletas no município.
Em março desse ano, o poder legislativo de Porto Alegre colocou em pauta a iniciativa. A Câmara Municipal debate um projeto de lei que busca ampliar de 20 para até cem o número de beneficiários do programa Bolsa Atleta. Porém, o PL ainda está em tramitação no parlamento.
Estimulando sonhos na esgrima
Os atletas contemplados em 2025 já somam conquistas. No mês de julho, o pódio do Campeonato Estadual de Esgrima, que ocorreu na Capital, foi formado apenas por contemplados pelo Bolsa Atleta. Entre os medalhistas estavam os jovens Antônio Teixeira, Arthur Wolff, Bernardo Costa e Felipe Reichow.
A reportagem do Diário Gaúcho acompanhou um dia de treino de Antônio, 13 anos, Bernardo e Felipe, ambos de 14 anos, no Grêmio Náutico União. Os atletas treinam juntos há oito anos e dedicam, no mínimo, duas horas em cinco dias de sua semana para desenvolver suas habilidades e realizar o treinamento de alto rendimento.
Antônio e Felipe já estão em seu segundo ano como beneficiários do Bolsa Atleta. Os jovens relatam que o valor auxilia na compra de materiais e demais gastos relacionados à participação em eventos.
Já para Bernardo, esse é um novo capítulo em sua trajetória. É seu primeiro ano selecionado para o programa. Ele enxerga a oportunidade como forma de incentivo e impulsionador em sua carreira.
Incentivo
Para a mãe do garoto, Anita Campos Costa, 46 anos, a seleção de Bernardo foi um reconhecimento que trouxe emoção para a família. Isso foi mais um motivador para o filho persistir no esporte.
Anita faz, porém, uma reflexão sobre as condições dos atletas no país:
— Ser atleta no Brasil é muito difícil, esses apoios são muito importantes. A parceria público e privada incentiva outras crianças e jovens a terem o sonho de se tornar grandes atletas.
Ela é professora e destaca que, antes do auxílio financeiro, todos os custos eram desembolsados pela família, desde mensalidade até materiais e obrigações relacionadas a competições.
Treinando atletas de todas as idades no Grêmio Náutico União, Eduardo Nunes, aos 54 anos, já dedicou mais de 25 deles ao esporte. Para o profissional, a prática vai além de um desenvolvimento técnico, mas também pessoal.
Quando mencionados os projetos e incentivos financeiros que rodam o mundo esportivo, ele enfatiza a importância das ações como o Bolsa Atleta, que ajudam os jovens a encararem o esporte que praticam como “uma profissão, e não apenas como lazer”.
— As bolsas contribuem para a autoestima deles, pois, ao terem oportunidades que nunca imaginaram, começam a perceber seu potencial para mais coisas. Não apenas como atletas, mas para uma vida melhor e produtiva — comenta Eduardo.
Como funciona
- O edital para as inscrições no programa é aberto uma vez ao ano, no site prefeitura.poa.br (novo edital sem data). As bolsas são disponibilizadas no ano seguinte, no período estipulado no cronograma.
- Para se inscrever, o atleta deve estar em treinamento e competindo regularmente, com uma filiação em Federação ou Confederação.
- O programa é dividido em três categorias: Estadual, Nacional ou Internacional, sendo permitido concorrer em apenas uma delas. O atleta não pode estar recebendo, ao mesmo tempo, outro incentivo de bolsa no âmbito estadual ou federal.
- A seleção ocorre por pontuação em competição. São aceitas classificações em eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais.
- Os documentos exigidos para a inscrição são avaliados por uma comissão especial.
- O esportista precisa apresentar declarações, tanto da Federação quanto da Confederação, para concorrer a bolsas no âmbito Nacional e Internacional. Para a Estadual, não é obrigatória essa declaração.
*Produção: Josyane Cardozo