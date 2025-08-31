Bola parada decide, Liverpool bate o Arsenal no fim e assume a ponta isolada da Premier League

De falta, o gol de Szoboszlai. DARREN STAPLES / AFP

No encontro entre as duas melhores equipes da temporada passada da Premier League, o Liverpool precisou de uma única oportunidade de gol, em falta cobrada com perfeição por Szoboszlai, já nos minutos finais da partida, para impor ao Arsenal a primeira derrota nesta edição do Campeonato Inglês.

Com o triunfo por 1 a 0, neste domingo (31), no estádio Anfield, o Liverpool somou sua terceira vitória e larga confiante na briga pelo bicampeonato inglês. A equipe de Arne Slot chegou aos nove pontos e é a única com 100% de aproveitamento após três rodadas. Já os londrinos sofreram o primeiro gol na temporada e continuam com seis pontos.

No confronto entre Alisson e os compatriotas Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, as duas equipes fizeram um primeiro tempo sonolento, com uma única chance de gol de Madueke defendida pelo goleiro brasileiro. O time da casa melhorou na etapa final e teve maior volume de jogo, mas, sem inspiração, pouco ameaçou a meta de David Raya.

O duelo ganhou emoção somente nos minutos finais. Em cobrança cirúrgica de falta, frontal à meta visitante, Szoboszlai mandou a bola no ângulo direito de Raya para colocar o Liverpool em vantagem. O conjunto comandado por Mikel Arteta lutou pelo empate até o fim dos oito acréscimos, sem sucesso.

A partida foi marcada também pela troca de comando do VAR poucas horas antes do pontapé inicial. Michael Salisbury, que havia atuado no vídeo na partida entre Fulham e Chelsea, no sábado, com desastrosa atuação da arbitragem, foi removido da lista de árbitros deste domingo. Salisbury interveio no gol anulado do Fulham por suposto pisão do brasileiro Rodrigo Muniz sobre Chalobah na jogada.