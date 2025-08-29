Bills, Patriots, Dolphins e Jets: o que esperar dos times da AFC Leste da NFL

Josh Allen é o atual MVP e líder dos Bills. GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Uma das poucas divisões da NFL na atualidade que tem um franco favorito é a AFC Leste. O Buffalo Bills venceu nos últimos cinco anos a concorrência dos rivais, e na temporada 2025/2026 a tendência é que isso se repita.

Apesar do favoritismo, a franquia precisa ficar atenta ao desenvolvimento dos adversários, que podem dar um salto ao final desta temporada.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a AFC Leste:

Buffalo Bills

Mais uma vez os Bills começam a temporada após uma grande decepção nos playoffs. A derrota na final de conferência para os Chiefs adiou mais um ano de chance da franquia de Buffalo conquistar o Super Bowl pela primeira vez na história. No entanto, o elenco tem qualidade e um grande líder.

— O time chega com Josh Allen embalado com seu primeiro MVP na carreira, e o quarterback continua como o grande pilar da equipe. O principal movimento ofensivo para 2025 foi a chegada do wide receiver Joshua Palmer, que irá complementar o corpo de recebedores com Khalil Shakir, Keon Coleman e Elijah Moore — analisa Janaina Wille, comentarista do PrimeCast, podcast de esportes americanos do Grupo RBS.

O desafio dos Bills na offseason foi achar maneiras de melhorar a defesa, mas sem fazer loucuras financeiras. O draft foi um bom caminho, assim como uma boa oportunidade de mercado que apareceu.

— Uma das contratações pontuais foi Joey Bosa para reforçar a linha defensiva e substituir a saída do veterano Von Miller. Após anos batendo na trave nos playoffs, a nova abordagem defensiva pode ser decisiva para finalmente chegar ao Super Bowl. Com o técnico Sean McDermott sob maior cobrança, os Bills precisam mostrar que a sua janela para o título não se fechou — complementa.

Destaques do time: Josh Allen, James Cook e Ed Oliver

Josh Allen, James Cook e Ed Oliver Treinador: Sean McDermott

Sean McDermott Campanha em 2024/2025: 13 vitórias e 4 derrotas

New England Patriots

Drake Maye é a esperança dos Patriots para o futuro. STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A temporada passada dos Patriots só não foi considerada perdida porque a franquia conseguiu desenvolver seu quarterback escolhido na primeira rodada. Drake Maye mostrou lampejos de talento e empolga para o futuro. A grande mudança, no entanto, foi a contratação do treinador Mike Vrabel.

— Apesar de ser uma equipe cheia de dúvidas, os Patriots vêm para 2025 cheios de otimismo. Mike Vrabel traz a segurança de um técnico que já levou um Titans tímido para uma final de conferência, vencendo Ravens e Patriots no processo — analisa Gabriel Golim, comentarista da Rede TV!.

O treinador já vem tendo papel importante na melhoria do elenco, que gira em torno de peças para ajudar no desenvolvimento de Maye.

— A expectativa maior é no segundanista Drake Maye. O primeiro ano animou, mas o que se espera é evolução. Os Patriots foram o time que mais gastou na free agency, e o draft foi bem sólido. Resta ver se tudo isso se encaixa. Uma melhora é quase certa, porque será difícil ser pior do que em 2024, porém não há certeza alguma de playoffs — complementa.

Destaques do time: Stefon Diggs, Milton Williams e Christian Gonzalez

Stefon Diggs, Milton Williams e Christian Gonzalez Treinador: Mike Vrabel

Mike Vrabel Campanha em 2024/2025: 4 vitórias e 13 derrotas

Miami Dolphins

McDaniel é um dos treinadores ameaçados. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pressão nos Dolphins é mais um dos problemas que a franquia precisará lidar na temporada. A falta de resultados, mesmo com bons jogadores no elenco, coloca alvos em algumas cabeças que gerem a equipe.

— A franquia começa a temporada sob grande pressão, principalmente sobre o treinador principal Mike McDaniel e o general manager Chris Grier. Mais uma vez, a linha ofensiva parece ser um grande problema. Sem grandes adições na free agency e no draft, Tua Tagovailoa deve sofrer com a falta proteção — avalia Felipe Vieira, comentarista da DAZN e do On The Clock.

Lesões e trocas também atrapalham as perspectivas de Miami ter uma boa temporada. No ataque, há talentos de alto nível, como Tyreek Hill e Jaylen Waddle. A defesa, no entanto, é um fator que preocupa, principalmente na marcação de passes.

— Outro problema significativo será a secundária, especialmente na posição de cornerback, que já conta com dois jogadores lesionados e fora da temporada (Kader Kohou e Artie Burns), além da saída de Jalen Ramsey — explica.

Destaques do time: Tyreek Hill, Jaylen Waddle e Minkah Fitzpatrick

Tyreek Hill, Jaylen Waddle e Minkah Fitzpatrick Treinador: Mike McDaniel

Mike McDaniel Campanha em 2024/2025: 8 vitórias e 9 derrotas

New York Jets

Aaron Glenn é o novo treinador dos Jets. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mudanças precisaram ser realizadas nos Jets, após uma temporada catastrófica. A experiência com Aaron Rodgers como quarterback não deu certo. Ele saiu, assim como outros nomes. As chegadas precisam ser impactantes em pouco tempo.

— Aaron Glenn e Darren Mougey chegam para uma mudança de filosofia nos Jets, apesar de eu achar que isso também deveria passar pelo dono, Woody Johnson. O novo treinador principal já chegou faxinando e tentando colocar ordem na casa, que estava sob os holofotes de Aaron Rodgers, e mexeu em muita coisa, começando pela filosofia — conta Lucas dos Anjos, comentarista do The Playoffs.

O time tem bons talentos e pode ser competitivo mesmo com essas mudanças. A maior preocupação está na posição de quarterback. Justin Fields, que não deu certo em Chicago e em Pittsburgh, foi a aposta para o momento.

— O talento no elenco é inegável. Garrett Wilson e Sauce Gardner receberam novos contratos. Porém, na minha avaliação, Justin Fields não me parece ser a melhor solução para o posto de quarterback do time, mas pode ser uma ponte para o futuro nome. A defesa e a linha ofensiva são outros pontos positivos que devem guiar os Jets a caminhos melhores — acrescenta.

Destaques do time: Garrett Wilson, Quinnen Williams e Sauce Gardner

Garrett Wilson, Quinnen Williams e Sauce Gardner Treinador: Aaron Glenn

Aaron Glenn Campanha em 2024/2025: 5 vitórias e 12 derrotas

Assista ao PrimeCast sobre a Conferência Americana