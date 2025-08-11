BID confirma renovação de Tomás Rincón com o Santos até o fim de 2026

O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF registrou nesta segunda-feira a extensão contratual do volante Tomás Rincón com o Santos. Inicialmente com vínculo válido até agosto de 2026, a renovação prorrogou o compromisso do venezuelano até dezembro do mesmo ano, contemplando ainda uma atualização salarial em relação ao acordo anterior. A extensão ocorre em um momento estratégico para o clube, que mantém o meio-campista como peça importante no elenco.

Rincón chegou ao Santos em agosto de 2023, após passagem pelo futebol italiano, e rapidamente assumiu um papel de liderança no meio-campo da equipe. Apesar de ter participado de uma temporada difícil, que culminou com o rebaixamento à Série B, o jogador consolidou sua importância, atuando com regularidade e oferecendo experiência para o grupo.

Na temporada 2024, contudo, Rincón perdeu espaço entre os titulares, em um período marcado por ajustes e mudanças na equipe. Já em 2025, com a chegada do técnico Cleber Xavier, o volante voltou a figurar como uma opção frequente na escalação inicial, participando de 24 jogos até o momento, sendo 17 deles como titular, embora sem registrar gols ou assistências.

A renovação formalizada no BID permite que o Santos conte com o atleta até o final do próximo ano, garantindo estabilidade e experiência para a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.